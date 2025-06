Η Stina Ehrensvärd είναι η EY World Entrepreneur Of The Year 2025

Η Stina ξεχώρισε ανάμεσα από σχεδόν 5.000 συμμετέχοντες, που περιλάμβαναν 52 νικητές από 43 χώρες και γεωγραφικές περιοχές, οι οποίοι συναγωνίστηκαν για τον παγκόσμιο τίτλο.

Η Stina Ehrensvärd, συνιδρύτρια της Yubico, βραβεύθηκε ως EY World Entrepreneur Of The Year 2025, στην τελετή απονομής του παγκόσμιου διαγωνισμού της EY, που πραγματοποιήθηκε στο Salle des Etoiles του Μονακό. Η Stina ξεχώρισε ανάμεσα από σχεδόν 5.000 συμμετέχοντες, που περιλάμβαναν 52 νικητές από 43 χώρες και γεωγραφικές περιοχές, οι οποίοι συναγωνίστηκαν για τον παγκόσμιο τίτλο. Είναι η τέταρτη γυναίκα που κατακτά τον τίτλο και η πρώτη νικήτρια από τη Σουηδία, στην 25ετή ιστορία του θεσμού.

Το όραμα, η δυναμική και η καινοτόμος σκέψη της Stina, έχουν δημιουργήσει εκθετική ανάπτυξη για την εταιρεία της και μακροπρόθεσμη αξία για τη Σουηδία και την κοινωνία της. Είναι η δημιουργός μίας κερδοφόρας, ηγέτιδας εταιρείας που έθεσε νέα πρότυπα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Μέσω της αδιάκοπης δέσμευσής της να δημιουργήσει έναν πιο ασφαλή κόσμο, η Stina έχει πυροδοτήσει συστημικές αλλαγές, προστατεύοντας τις ψηφιακές ταυτότητες, ενισχύοντας τη δημοκρατία και οικοδομώντας παγκοσμίως την εμπιστοσύνη σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο.

Το 2007, συνίδρυσε τη Yubico, μια εταιρεία με αποστολή να κάνει το διαδίκτυο ασφαλέστερο για όλους. Μέσα σε έναν χρόνο η εταιρεία κυκλοφόρησε το πρώτο YubiKey, ένα φυσικό κλειδί ασφαλείας για έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων (MFA), και τα επόμενα πέντε χρόνια, μετασχημάτισε ολόκληρο το τοπίο της κυβερνοασφάλειας, εξασφαλίζοντας συνεργασίες με τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της Silicon Valley. Έκτοτε, η Stina έχει αναπτύξει τη Yubico στο σημείο που τώρα προστατεύει 19 από τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες διαδικτύου στον κόσμο, επιτυγχάνοντας σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) της τάξης του 40% από το 2020.

Η ίδια, δήλωσε: «Θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου σε όλους όσοι βοήθησαν να φτάσουμε εδώ. Τις απίστευτες ομάδες μέσα στην εταιρεία μας, την EY και ιδιαίτερα την ομάδα της EY στη Σουηδία, που με ενθάρρυναν και με καθοδηγούσαν σε όλη αυτήν τη διαδρομή. Είμαι αποφασισμένη να σώσω το διαδίκτυο – για τη δημοκρατία, για την ελευθερία του λόγου, για την εκπαίδευση, για όλα τα όμορφα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Αυτή η αναγνώριση δεν είναι η γραμμή τερματισμού, αλλά το καύσιμο. Χτίζουμε έναν ασφαλέστερο ψηφιακό κόσμο και δεν θα σταματήσω μέχρι να εκπληρωθεί αυτή η αποστολή».

Ο παγκόσμιος οργανισμός της EY διοργανώνει το ετήσιο πρόγραμμα World Entrepreneur of the Year για να γιορτάσει τα επιτεύγματα των οραματιστών ηγετών που διαμορφώνουν με αυτοπεποίθηση το μέλλον, αναπτύσσουν την οικονομία και απαντούν στις παγκόσμιες προκλήσεις. Η ετήσια συγκέντρωση φέρνει μαζί ιδρυτές, CEOs και ηγέτες επιχειρήσεων, δημιουργώντας ευκαιρίες δικτύωσης και εκπαίδευσης, που κορυφώνονται με την ανακήρυξη του EY World Entrepreneur of the Year.

Η EY World Entrepreneur of the Year 2025 επιλέχθηκε από μια ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή, βάσει τεσσάρων κριτηρίων: επιχειρηματικό πνεύμα, σκοπός, ανάπτυξη και αντίκτυπος. Η φετινή Κριτική Επιτροπή απαρτιζόταν από μια πολυσυνθετική ομάδα επιχειρηματιών από όλο τον κόσμο, με πρόεδρο τον Asif Ramji, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Venture Worx.

Στην Ελλάδα, ο θεσμός θα συμπληρώσει το 2026 είκοσι χρόνια παρουσίας στο εγχώριο επιχειρείν, καθώς διοργανώνεται από το 2006 και κάθε δύο χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι πιο πρόσφατος νικητής είχε ανακηρυχθεί ο Ευτύχης Βασιλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΑΣΙΛΑΚΗ (Aegean, Autohellas), που βραβεύθηκε πέρυσι με τον τίτλο «ΕΥ Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς 2023». Η έναρξη του επόμενου διαγωνισμού στη χώρα μας αναμένεται το φθινόπωρο του 2025.