Το Papaki βραβεύτηκε ως Digital Provider of the Year 2024

Ως Digital Provider of the Year αναδείχθηκε το Papaki στο πλαίσιο του 13ου συνεδρίου e-Business & Digital Marketing World 2024.

Ως Digital Provider of the Year αναδείχθηκε το Papaki στο πλαίσιο του 13ου συνεδρίου e-Business & Digital Marketing World 2024, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Το βραβείο απονεμήθηκε κατά τη διάρκεια των eBizz Awards της διοργάνωσης και αποτελεί μια σημαντική διάκριση για την εταιρεία σε μια χρονιά - ορόσημο καθώς συμπληρώνει τα 20 χρόνια της στην αγορά και παρουσίασε νέα σειρά προϊόντων και υπηρεσιών για ιδιώτες και επιχειρήσεις που θα γίνουν διαθέσιμα το 2025.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου eBusiness World, το Papaki είχε επίσης τη χαρά να μοιραστεί με το κοινό ενδιαφέροντα insights για μια επιτυχημένη εμπειρία πελατών μέσα από την ομιλία “Customer service excellence in the AI era - Insights from Papaki's success story” του Commercial Director, Νίκου Στουιλούδη.

Νίκος Στουιλούδης, Commercial Director, Papaki

Ο κ. Στουιλούδης μίλησε για τη νέα εποχή στο customer care και τον καθοριστικό ρόλο του AI για την ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών και την αύξηση της απόδοσης στις πωλήσεις, ενώ εστίασε και σε αποτελεσματικές στρατηγικές για τις online επιχειρήσεις. Μάλιστα, τόνισε πως το engagement των εργαζομένων είναι το κλειδί για την αύξηση του ποσοστού διατήρησης της ομάδας εξυπηρέτησης.

Σχετικά με την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας σημείωσε ότι «Η ομάδα του Papaki λειτουργεί με διαφάνεια, εμπιστοσύνη και σεβασμό και θέτει σε κάθε ενέργειά της ως προτεραιότητα τον πελάτη. Σήμερα, στηρίζουμε με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας περισσότερους από 110.000 πελάτες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα κάνοντας απλό το ψηφιακό επιχειρείν. Η ικανοποίηση των πελατών είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας και αυτό το επιτυγχάνουμε με την ενδυνάμωση της customer care ομάδας μας και τη συνεχή ενίσχυσή της με νέα εργαλεία και τεχνογνωσία».

Στο συνέδριο συμμετείχε και η Legal Counsel του Papaki, Ελπίδα Βαμβακά, στο panel της ενότητας E-Business: Tools to Drive Digital Transformation, όπου τόνισε τη σημασία της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας, αλλά ταυτόχρονα εφαρμόζοντας τη ψηφιακή νομοθεσία. Αναφέρθηκε, ακόμη, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νομοθεσία για να συμβαδίζει με την τεχνολογική εξέλιξη και υπογράμμισε ότι το AI και οι νέες τεχνολογίες πρέπει να λειτουργούν με επίκεντρο τον άνθρωπο και στο μέτρο που είναι απαραίτητο για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του, το Papaki είχε το δικό του περίπτερο στην έκθεση του συνεδρίου και έτσι είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά πελάτες, συνεργάτες και στελέχη της αγοράς και να συνομιλήσει με όλους όσους επισκέφθηκαν το booth.

«Είναι σημαντικό να βρισκόμαστε σε επαφή με το κοινό μας και να ακούμε τους προβληματισμούς και τις ανάγκες τους στο ψηφιακό τους ταξίδι. Για αυτό το Papaki δίνει το παρόν και στηρίζει διοργανώσεις που ενδυναμώνουν την online επιχειρηματικότητα και φέτος με μεγάλη χαρά ήταν Silver sponsor του e-Business & Digital Marketing World 2024 της SmartPress Events. Το όραμά μας είναι να κάνουμε απλό το ψηφιακό επιχειρείν για όλους και συνεχίζουμε θέτοντας τον πήχη όλο και πιο ψηλά», δήλωσε ο κ. Στουιλούδης.