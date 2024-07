Σούπερ μάρκετ: Μπαράζ επενδύσεων με το βλέμμα στον ανταγωνισμό και στο… μέλλον

Με εξαγορές, νέα καταστήματα και καινούρια concept επενδύουν στο μέλλον οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Οι επιχειρηματικές κινήσεις των τελευταίων μηνών

Ανεβάζουν «ταχύτητα» τα επενδυτικά σχέδια των εγχώριων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, καθώς ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων κινείται σε τροχιά πλήρους μετασχηματισμού μετά τις προκλήσεις που ανέδειξαν οι κρίσεις των τελευταίων ετών.

Στην εποχή των πληθωριστικών πιέσεων, τα σούπερ μάρκετ εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπα με πληθώρα προκλήσεων, γεγονός που κρίνει επιτακτική την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουν την αναπτυξιακή τους στρατηγική, με στόχο τη μεγιστοποίηση των περιθωρίων κέρδους τους και την ενδυνάμωση των μεριδίων τους στην αγορά, καλύπτοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού εν μέσω του εντεινόμενου ανταγωνισμού. Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, οι επενδύσεις είναι μονόδρομος, ώστε να αυξηθεί το μερίδιο της κάθε αλυσίδας στη συνολική «πίτα» της οργανωμένης λιανικής.

Επενδύσεις που αφορούν είτε σε εξαγορές άλλων (συνήθως μικρότερων) αλυσίδων, είτε στη λειτουργία νέων καταστημάτων, ή ακόμη και ανακαίνισης του υφιστάμενου δικτύου. Δεν λείπουν βέβαια και τα νέα concept της οργανωμένης λιανικής που σίγουρα φέρνουν το… μέλλον ένα βήμα πιο κοντά.

Σκλαβενίτης

Ο όμιλος Σκλαβενίτη προχώρησε σε μια κίνηση ματ το προηγούμενο διάστημα, η οποία θα οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση του οικονομικού του αποτυπώματος στην αγορά της Κύπρου. Ο λόγος για την απόκτηση των Υπεραγορών Papantoniou Supermarkets που φημολογούνταν μήνες, ωστόσο έκλεισε μόλις τον περασμένο μήνα. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του leader της εγχώριας αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου με την κυπριακή αλυσίδα σούπερ μάρκετ διήρκησαν για αρκετούς μήνες, ωστόσο η υπογραφή της συμφωνίας τον περασμένο Ιούνιο. Μιας συμφωνίας που θέτει ακόμη πιο δυναμικά στο κάδρο της κυπριακής αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου τον Σκλαβενίτη, αλλά και ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω «διεθνοποίηση» των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.

Ο Σκλαβενίτης διέθετε ήδη ένα δίκτυο 18 καταστημάτων στην κυπριακή αγορά, τα οποία αφορούσαν στα πρώην Carrefour και τα οποία «πέρασαν» στην αλυσίδα μετά την ιστορική διάσωση της Μαρινόπουλος. Από το σύνολο του δικτύου, οκτώ καταστήματα βρίσκονται στη Λευκωσία, πέντε στη Λεμεσό, από δύο σε Λάρνακα και Πάφο και ένα κατάστημα στο Παραλίμνι. Μετά, δε, την απόκτηση των εννέα καταστημάτων της αλυσίδας Παπαντωνίου, ο όμιλος Σκλαβενίτη ενισχύει το δίκτυό του στην Κύπρο, φτάνοντας συνολικά τα 27 καταστήματα, ενώ εισέρχεται και στο «top 3» στην κυπριακή αγορά της οργανωμένης λιανικής μαζί με τη Lidl Κύπρου και την αλυσίδα Άλφαμεγα του ομίλου Παπαέλληνα. Επόμενος στόχος, να διεκδικήσει ακόμη μεγαλύτερα μερίδια αγοράς και να πρωταγωνιστήσει και στην Κύπρο. Παράλληλα, η Σκλαβενίτης προχώρησε και σε διεύρυνση της παρουσίας της στη Ρόδο, την ώρα που σύσσωμος ο κλάδος των σούπερ μάρκετ συνεχίζει την επιχείρηση επέκτασης του δικτύου καταστημάτων στα νησιά, επιχειρώντας να δρέψει τα οφέλη της εκρηκτικής ανόδου του τουρισμού.

Η Σκλαβενίτης λειτουργούσε τέσσερα καταστήματα στο νησί των Ιπποτών, ενώ στις αρχές Ιουλίου άνοιξε ακόμη δύο, αυξάνοντας σε έξι συνολικά το δίκτυό της στη ροδιακή αγορά. Τα δύο νέα καταστήματα προήλθαν από συμφωνία του ομίλου Σκλαβενίτης με την τοπική αλυσίδα σούπερ μάρκετ «Φλεβάρης», η οποία προχώρησε σε οριστική διακοπή της λειτουργίας της τον περασμένο Μάιο. Ωστόσο, όπως ξεκαθάριζαν πρόσφατα πηγές της εταιρείας στο insider.gr, δεν πρόκειται για μια νέα εξαγορά από τη Σκλαβενίτης αλλά για συμφωνία μίσθωσης των ακινήτων της Φλεβάρης.

ΑΒ Βασιλόπουλος

Στο κανάλι του quick commerce εστίασε πρόσφατα η αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς o ανταγωνισμός στον κλάδο των σούπερ μάρκετ καλά κρατεί και η μάχη μεταφέρεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο άμεσης παράδοσης την ώρα που εδραιώνεται η ανάγκη των καταναλωτών για γρήγορες και εύκολες αγορές. Στα τέλη Μαΐου ανακοινώθηκε η συνεργασία της ΑΒ Βασιλόπουλος με την efood – μια συνεργασία που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέξουν ανάμεσα σε 6.000 και πλέον διαφορετικούς κωδικούς από τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος και να παραλάβουν τα προϊόντα που επιθυμούν εντός 60 λεπτών.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών δίνει την ευκαιρία στους εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες του efood να έχουν την επιλογή των καταστημάτων της AB Βασιλόπουλος για τις αγορές τους, καθώς και στους καταναλωτές της ΑΒ Βασιλόπουλος να παραγγέλνουν online διαμέσου της πλατφόρμας που χρησιμοποιούν καθημερινά για τα αγαπημένα τους προϊόντα. Η πρώτη φάση της συνεργασίας των δύο εταιρειών ξεκινάει με τέσσερα καταστήματα στην Αττική και πέντε στη Θεσσαλονίκη, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ενσωματώνονται προοδευτικά καταστήματα στην υπόλοιπη Αττική και την περιφέρεια.

Να σημειωθεί εδώ ότι από τον Μάρτιο του 2020 η efood είχε συνεργασία μόνο με την Σκλαβενίτης και με καμία άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Η νέα συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος σηματοδοτεί δε μια μεγάλη αλλαγή, καθώς για πρώτη φορά φαίνεται ότι… σπάει η αποκλειστικότητα της Σκλαβενίτης.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος κινείται άλλωστε σε τροχιά αναδιοργάνωσης την τρέχουσα χρονιά. Τον περασμένο Απρίλιο έγινε γνωστό ότι η ανάπτυξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων αποτελεί το νέο στοίχημα για τη θυγατρική του ομίλου Ahold Delhaize στην Ελλάδα, με την αλυσίδα να προχωρά σε αξιοποίηση των αποθηκών της στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης ως κομβικό εμπορικό σημείο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξάγοντας ελληνικά φρούτα, λαχανικά και άλλα προϊόντα προς την Τσεχία, τη Ρουμανία και τη Σερβία. Μέρος λοιπόν των αποθηκών αυτών μετατρέπεται σε «εξαγωγικό hub». Με αυτό το εγχείρημα, εκτιμάται ότι οι εξαγωγές από το hub της Σίνδου θα ανέρχονται σε 70.000-80.000 τόνους τον χρόνο, με τα έσοδα από αυτές να τοποθετούνται κοντά στα 100 εκατ. ευρώ ετησίως. Παράλληλα, ο τελικός καταναλωτής θα μπορεί να βρίσκει τα ελληνικά προϊόντα στις χώρες αυτές μέσα από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ του ομίλου Ahold Delhaize.

Ταυτόχρονα, η ΑΒ Βασιλόπουλος αποφάσισε να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές σε ό,τι αφορά την ταυτότητα του δικτύου της, δρομολογώντας τη μετατροπή αρκετών εταιρικών καταστημάτων σε franchise. Κατά τις πληροφορίες, πρόκειται για μικρής έκτασης καταστήματα, ενώ ήδη αρκετά εταιρικά σημεία πώλησης στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη έχουν μετατραπεί σε franchise. «Η μέθοδος του franchise φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα καθώς παρουσιάζει μεγάλη ευελιξία», σχολίαζαν πρόσφατα στο insider.gr πηγές της εταιρείας.

Lidl Hellas

Ραντεβού με το… μέλλον δίνει την ίδια ώρα η Lidl Hellas. Όπως αποκάλυψε τον περασμένο Ιούνιο ο πρόεδρος της διοίκησης της, Martin Brandenburger, η αλυσίδα έχει καταρτίσει ένα φιλόδοξο σχέδιο τοποθέτησης αυτόματων ταμείων (self checkout) στα καταστήματά της. Το πρώτο κατάστημα όπου φιγουράρουν ήδη ταμεία αυτοεξυπηρέτησης είναι εκείνο της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, ενώ σχεδιάζεται ως τα τέλη του καλοκαιριού να τοποθετηθούν αυτόματα ταμεία και σε ένα κατάστημα στην Αθήνα. Ο τελικός, ωστόσο, στόχος της Lidl Hellas είναι η τοποθέτηση αυτόματων ταμείων σε όλα τα καταστήματά της ως τα τέλη του 2026.

Έχοντας επενδύσει πάνω από 1,4 δισ. ευρώ από το 1999 στην ελληνική αγορά η Lidl Ελλάς συμπληρώνει εφέτος 25 χρόνια ζωής στη χώρα αριθμώντας 230 καταστήματα και απασχολώντας πάνω από 6.700 εργαζόμενους.

METRO ΑΕΒΕ

Επενδύσεις συνολικού ύψους 280 εκατ. ευρώ στην τετραετία 2023-2026 προβλέπει το φιλόδοξο πλάνο ανάπτυξης που δρομολογεί ο όμιλος METRO ΑΕΒΕ, που λειτουργεί τα My Market στη λιανική και τα METRO Cash & Carry στη χονδρική.

Στον πυρήνα αυτού του πλάνου βρίσκεται η δημιουργία 100-120 νέων καταστημάτων ως το 2026, η ανέγερση νέας αποθήκης στον Ασπρόπυργο, καθώς και η ανάπτυξη 16 οικοπέδων και ακινήτων που είναι ήδη συμφωνημένα και υπό ανέγερση. Μόνο για το 2024 οι επενδύσεις του ομίλου αναμένεται να ξεπεράσουν τα 60 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω αυτών η METRO ΑΕΒΕ στοχεύει σε κύκλο εργασιών ύψους 1,650 δισ. ευρώ στο τέλος της φετινής χρονιάς, καθώς και σε περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας της. Το δίκτυο των My market αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια κυρίως μέσω της ανάπτυξης των My market Local, τα οποία κερδίζουν σταθερά το ενδιαφέρον νέων επενδυτών και παρουσιάζουν ικανοποιητική ανάπτυξη. Πρόσφατα άνοιξαν νέα My market Local στη Θεσσαλονίκη και συνολικά το 2024 εκτιμάται ότι θα ανοίξουν 25 νέα καταστήματα. Η αλυσίδα σήμερα αριθμεί 249 καταστήματα, εκ των οποίων τα 22 είναι My market Local.

Στον σχεδιασμό ανάπτυξης των METRO Cash & Carry έχει προβλεφθεί φέτος ένα νέο κατάστημα στη Δράμα συνολικής έκτασης 1.200 τμ και ένα dark store στην Πάτρα, ενώ η επένδυση της αλυσίδας στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca, εκτιμάται να έχει περαιτέρω θετική επίδραση στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Μασούτης

Με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας των καταναλωτών η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Δ. Μασούτης επενδύει διαρκώς σε νέα καταστήματα και στην ανακαίνιση των υφιστάμενων.

Ναυαρχίδα αποτελούν τα καταστήματα Grand Μασούτης. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί το πρώτο Grand Μασούτης της Αττικής στην Γλυφάδα, συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ. ενώ την ίδια ώρα το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής έργο της αλυσίδας στην Αττική, αδειοδοτήθηκε και υλοποιείται σε ιδιόκτητο χώρο 5 στρεμμάτων στην περιοχή Τρεις Γέφυρες. Το συγκεκριμένο real estate project της Μασούτης αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ και θεωρείται το μεγαλύτερο project που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Δήμο Αθηναίων αυτή την περίοδο.

Η ανάπτυξη περιλαμβάνει τη δημιουργία του νέου Grand Μασούτης στην Αθήνα και παράλληλη ανέγερση στον ίδιο χώρο ενός κτηριακού συγκροτήματος δύο 9όροφων πολυκατοικιών. Το Grand Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες θα αναπτύσσεται σε ένα επίπεδο περίπου 2.000τμ, ενώ οι δύο δίδυμες 9όροφες πολυκατοικίες που θα ανεγερθούν ακριβώς από πάνω, θα φιλοξενήσουν 110 διαμερίσματα διαφορετικών εμβαδών. Το συγκρότημα θα διαθέτει και δύο υπόγεια πάρκινγκ, ενώ στο οικόπεδο στο οποίο θα υλοποιηθεί η συγκεκριμένη ανάπτυξη θα κατασκευαστεί και πρατήριο βενζίνης.

Το πλάνο της οργανικής ανάπτυξης της Μασούτης για το 2024 περιλαμβάνει και νέα καταστήματα στην Αττική και δη σε Νέα Σμύρνη και Χαλκίδα, τα οποία εκτιμάται ότι θα ανοίξουν μετά τον Σεπτέμβριο. Κάθε χρόνο η αλυσίδα επενδύει περί τα 25 εκατ. ευρώ για ανακαινίσεις καταστημάτων. Στην τρέχουσα χρονιά θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση 15 καταστημάτων, από τα οποία τα 12 βρίσκονται στην περιφέρεια και τρία στην Αθήνα. Παράλληλα, οι επενδύσεις της αλυσίδας στις τουριστικές περιοχές αποδίδουν καρπούς καθώς η εταιρεία έχει καταφέρει να εδραιώσει ισχυρή παρουσία στη νησιωτική Ελλάδα μέσα από ένα δυναμικό πλάνο ανάπτυξης.

Όπως δε αποκάλυψε τον περασμένο Απρίλιο στους δημοσιογράφους ο Γενικός Διευθυντής της Μασούτης, Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναπτύξει το μοντέλο λειτουργίας καταστημάτων μέσω του συστήματος δικαιόχρησης (franchising), πιθανότατα από το 2025 και προκειμένου να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.

ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός

Ακόμη πιο ψηλά θέτει τον πήχη των καθημερινών αγορών η αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, παρουσιάζοντας στο κοινό ένα νέο concept καταστήματος. Ο λόγος για το κατάστημα «Εκλεκτόν» που αφορά σε ένα deli grocery, βρίσκεται στην πλατεία Κλαυθμώνος στην καρδιά της Αθήνας και εγκαινιάστηκε την περασμένη εβδομάδα.

Το νέο concept καταστήματος θα φιλοξενεί περί τους 1.500-1.800 από τους βασικούς κωδικούς προϊόντων που διαθέτει η Κρητικός και καλύπτουν ήδη τις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών, καθώς και επιπλέον 3.000 νέους κωδικούς που δεν βρίσκονται σήμερα στα ράφια της αλυσίδας. Πρόκειται για νέους κωδικούς που περιλαμβάνουν από προϊόντα από όλο τον πλανήτη που ξεχωρίζουν στην κατηγορία τους έως παραδοσιακά προϊόντα μικρών Ελλήνων παραγωγών από μία ευρύτατη γκάμα επιλογών. Σταδιακά, δε, ορισμένοι κωδικοί από την αναβαθμισμένη συλλογή προϊόντων του «Εκλεκτόν» θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας, εμπλουτίζοντας τη γκάμα επιλογών που και εκείνα προσφέρουν. Στόχος δε της διοίκησης είναι να λειτουργήσει ένα ακόμη «Εκλεκτόν» έως το τέλος του 2024 επί της Χαριλάου Τρικούπη.

Διεκδικώντας, άλλωστε, πρωταγωνιστικό ρόλο στη μάχη της... γειτονιάς τα τελευταία χρόνια, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην επέκταση του δικτύου της. Η αλυσίδα «τρέχει» για εφέτος ένα πλάνο επενδύσεων ύψους 15-20 εκατ. ευρώ, ενώ έως το τέλος του 2024 αναμένεται να ανοίξουν τέσσερα νέα καταστήματα Κρητικός σε ολόκληρη τη χώρα. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ανοίξει κατάστημα στο Μαρκόπουλο, ενώ έπονται σε Νέα Πέραμο, Μήλο και Κύθνο. Παράλληλα, η αλυσίδα βρίσκεται σε συζητήσεις ώστε να λειτουργήσει κατάστημα Κρητικός στο Ελληνικό, σε μια έκταση περίπου 1.000 τμ.

Αύξηση τζίρου και κατανάλωσης

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία αγοράς της NielsenIQ, ο τζίρος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων εμφανίζεται αυξημένος κατά 3,4% στο πρώτο εξάμηνο του 2024, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο.

Καθοριστικά για αυτή την αύξηση είναι τα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα που αποτελούν το 70% των πωλήσεων του οργανωμένου λιανεμπορίου και αναπτύσσονται κατά 3,6%.