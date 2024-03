Τρ. Πειραιώς: Κάτω από 5% το συνολικό ποσοστό της Goldman Sachs

Κάτω του ελάχιστου ορίου του 5% κατήλθε στις 13.03.2024 το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η εταιρεία "The Goldman Sachs Group, Inc", και προέρχεται από μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending και swaps), στην Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως ενημέρωσε η τράπεζα, η εν λόγω εταιρεία κατέχει έμμεσα μέσω ελεγχόμενων οντοτήτων:

- 14.246.438 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σύμφωνα με το αρ.10 του Ν. 3556/2007 (ήτοι 1,14% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),

- 602.199 δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending), σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1α) του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, (ήτοι 0,05% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και

- 67.635 δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (swaps), σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1β) του Ν. 3556/2007, ως ισχύει (ήτοι 0,01% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Τα δικαιώματα ψήφου που προέρχονται από μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending και swaps) και αφορούσαν στην κατάσταση πριν τη κρίσιμη συναλλαγή ανέρχονταν σε συνολικό ποσοστό 6,61%.

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων οντοτήτων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

The Goldman Sachs Group, Inc.

GSAM Holdings LLC

Goldman Sachs Asset Management, L.P.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Goldman Sachs & Co. LLC

The Goldman Sachs Group, Inc.

The Goldman Sachs Trust Company, National Association

The Goldman Sachs Trust Company Of Delaware

The Goldman Sachs Group, Inc.

GSAM Holdings LLC

GSAMI Holdings I Ltd

GSAMI Holdings II Ltd

Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd

Goldman Sachs Asset Management International

The Goldman Sachs Group, Inc.

GSAM Holdings LLC

Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC

Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd

Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd

Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V.

Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Goldman Sachs Bank USA

Goldman Sachs Bank Europe SE