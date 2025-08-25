Ειδήσεις | Διεθνή

Τουρκία: Τριπλή σεισμική δόνηση με επίκεντρο την επαρχία Μπαλίκεσιρ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τουρκία: Τριπλή σεισμική δόνηση με επίκεντρο την επαρχία Μπαλίκεσιρ
Τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, η ισχυρότερη εκ των οποίων ήταν 4,8 βαθμών, προκάλεσαν αναστάτωση στην επαρχία Μπαλίκεσιρ της δυτικής Τουρκίας, όπου στις 10 Αυγούστου είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ.

Τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, η ισχυρότερη εκ των οποίων ήταν 4,8 βαθμών, προκάλεσαν αναστάτωση στην επαρχία Μπαλίκεσιρ της δυτικής Τουρκίας, όπου στις 10 Αυγούστου είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την τουρκική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD), η πρώτη δόνηση εντάσεως 4,8 βαθμών κατεγράφη στις 21:58 και ακολούθησαν στις 22:00 και 22:14 άλλοι δύο σεισμοί των 4,2 και 4,3 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Το επίκεντρο των σεισμών είναι το ίδιο με τον σεισμό της 10ης Αυγούστου, η περιοχή Σιντίργκι του Μπαλίκεσιρ, και το εστιακό βάθος τους εντοπίστηκε στα 7 χιλιόμετρα.

Η δόνηση των 4,8 βαθμών έγινε αισθητή και στις γύρω επαρχίες.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι τα αρμόδια συνεργεία άρχισαν του ελέγχους για τυχόν καταστροφές.

Ο νομάρχης του Μπαλίκεσιρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία αρνητική κατάσταση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει τους επόμενους μήνες για τους πολίτες

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Υψηλή παραβατικότητα και διοικητικές κυρώσεις σε 4 νέους κλάδους από Νοέμβριο

Σε τροχιά ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού μπαίνει η Αθήνα - Game changer το Tae Kwon Do

tags:
Τουρκία
Σεισμός

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider