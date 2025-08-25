ΑΑΔΕ: Νέο Τελωνείο Πειραιά - Διευκρινίσεις προς τους οικονομικούς φορείς

Οδηγίες σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του νέου ενοποιημένου Τελωνείου Πειραιά (από 8/9), παρέχονται με την εγκύκλιο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Οδηγίες σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του νέου ενοποιημένου Τελωνείου Πειραιά (από 8/9) για την προετοιμασία της εμπορευματικής κοινότητας και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των τελωνειακών διαδικασιών, παρέχονται με την εγκύκλιο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Ε.2065/2025).

Ειδικότερα:

• Το νέο, ενισχυμένο 1ο Τελωνείο Πειραιά (Α’ τάξεως, κωδ. GR004001) αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για όλες τις εμπορευματικές ροές και διαδικασίες, πλην του τελωνισμού μεταχειρισμένων ενωσιακών οχημάτων. Η χωρική του αρμοδιότητα καλύπτει όλες τις μονάδες που ενοποιούνται (1ο, 2ο και 3ο Τελωνείο Πειραιά), καθώς και τον Τελωνειακό Ελεγκτικό Σταθμό Πόρου.

• Το ωράριο λειτουργίας του νέου τελωνείου ορίζεται ως εξής:

▪ Δευτέρα έως Παρασκευή: 7:30 – 21:00

▪ Σάββατο: 7:30 – 13:00

▪ Οι αίθουσες επιβατών θα λειτουργούν 6:00 – 22:00, με δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησης σε έκτακτες περιπτώσεις.

• Οι εμπορευματικές κινήσεις κατά τις Κυριακές και αργίες, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εκτός ωραρίου, θα πραγματοποιούνται κατόπιν σχετικής αίτησης και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα του απαιτούμενου προσωπικού.

• Οι υφιστάμενοι χώροι φυσικού ελέγχου και τελωνειακής επιτήρησης για εμπορεύματα, μεταφορικά μέσα και αποσκευές επιβατών θα συνεχίσουν να λειτουργούν, χωρίς κάποια επιχειρησιακή μεταβολή.

Η ενοποίηση των τελωνείων αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό βήμα της ΑΑΔΕ προς τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και διαφανούς τελωνειακού περιβάλλοντος στη χώρα μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του εμπορίου και της εθνικής οικονομίας.