Τραμπ: Απειλεί με ανάκληση αδειών τους τηλεοπτικούς σταθμούς NBC και ABC

Επίθεση εναντίον των δικτύων NBC και το ABC εξαπέλυσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία χαρακτήρισε ως «δύο από τα χειρότερα και πιο προκατειλημμένα δίκτυα στην ιστορία», προσθέτοντας ότι θα υποστήριζε την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) στην ανάκληση των αδειών των τηλεοπτικών τους σταθμών.

Τα δίκτυα «μου δίνουν το 97% των ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Κυριακή, «παρά την πολύ υψηλή δημοτικότητά και, σύμφωνα με πολλούς, τους καλύτερους 8 μήνες στην ιστορία της Προεδρίας».

«ΑΝ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ, ​​ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ FCC», πρόσθεσε. «Θα ήμουν απόλυτα υπέρ αυτής της απόφασης επειδή είναι τόσο προκατειλημμένοι και αναληθείς, μια πραγματική απειλή για τη Δημοκρατία μας!!!»

Η FCC εκδίδει άδειες σε ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίες πρέπει να ανανεώνονται περιοδικά.

Τα σχόλια έρχονται μετά από πολύκροτες νομικές διαμάχες του Τραμπ με μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Τον Ιούλιο, διευθέτησε μια αγωγή κατά του CBS News για 16 εκατομμύρια δολάρια, λίγο πριν η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών εγκρίνει τη συγχώνευση μεταξύ της μητρικής εταιρείας του CBS, Paramount Global, και της Skydance Media. Ο Τραμπ κατέληξε επίσης σε συμβιβασμό 15 εκατομμυρίων δολαρίων με το ABC για ισχυρισμούς δυσφήμισης.

Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, Ρεπουμπλικάνος, ξεκίνησε έρευνες για τα προγράμματα διαφοροποίησης, ισότητας και ένταξης της Comcast και τις σχέσεις του NBC με τις τοπικές θυγατρικές του, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Το NBC ανήκει στην NBCUniversal, θυγατρική της Comcast, ενώ το ABC ανήκει στην Walt Disney Company.

Ο Τραμπ είχε επιτεθεί στο NBC και κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας. Το 2017, αμφισβήτησε το κατά πόσον οι άδειες της FCC θα έπρεπε να αφαιρεθούν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς του NBC, αφού το δίκτυο δημοσίευσε ένα άρθρο που έλεγε ότι είχε ζητήσει ένα μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ, κάτι που εκείνος αρνήθηκε.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση του The Economist/YouGov διαπίστωσε ότι το 56% των ερωτηθέντων αποδοκιμάζει έντονα ή εν μέρει την διαχείριση της προεδρίας του από τον Τραμπ, ενώ το 40% την εγκρίνει.