Πλεύρης από Λέσβο: Δεν υπάρχει περίπτωση τα νησιά μας να δεχθούν επιβάρυνση από πουθενά

Μετά τη Σάμο, στη Λέσβο βρίσκεται σήμερα Δευτέρα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συνεχίζοντας την περιοδεία του στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Αμέσως μετά την άφιξή του επισκέφθηκε την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όπου είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη.

Στη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση τα νησιά μας να δεχθούν επιβάρυνση από κανένα άλλο σημείο της Ελλάδας» και ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται να γίνει καμία μεταφορά είτε από άλλα νησιά είτε από την ενδοχώρα. Ό,τι είναι να γίνει με το κανάλι της Κρήτης θα λυθεί στο επίπεδο της Κρήτης και της ενδοχώρας».

Επίσης τόνισε ότι ο σεβασμός θα ναι και έμπρακτος και δεν πρόκειται να γίνει οτιδήποτε ερήμην των τοπικών κοινωνιών και πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε τη συναντίληψη ώστε πραγματικά από δω και πέρα να μιλάμε για ανακούφιση των νησιών που σήκωσαν μεγάλο μεταναστευτικό βάρος.

Στη συνέχεια ο υπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων στο Παλαιό Δημαρχείο,

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι «Ερχόμαστε με την ταπεινότητα προς ένα νησί που έχει σηκώσει διαχρονικά ένα μεγάλο βάρος. Θα είμαστε σε μία αγαστή συνεργασία, προκειμένου η Λέσβος να έχει αναλογικά το κομμάτι που μπορεί να σηκώσει και να μη δεχθεί παραπάνω».

Επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να δεχτεί καμία ροή από τρίτα μέρη επειδή όπως είπε είχε ακουστεί ότι θα υπάρξουν και μεταφορές από την Κρήτη. Από την ενδοχώρα δεν θα υπάρξει τέτοια μεταφορά σε κανένα από τα νησιά το Ανατολικού Αιγαίο, σημείωσε.