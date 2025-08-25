Εκτέλεση προϋπολογισμού: Στα 40,43 δισ. ευρώ τα έσοδα 7μήνου από φόρους

Τα έσοδα είναι αυξημένα κατά 2.150 εκατ. ευρώ ή 5,6% έναντι του στόχου του κρατικού προϋπολογισμού.

Η καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους, και των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους, που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2025 οδήγησε τα έσοδα από φόρους στα 40,434 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025. Τα έσοδα είναι αυξημένα κατά 2.150 εκατ. ευρώ ή 5,6% έναντι του στόχου του κρατικού προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το ΥΠΕΘΟ για τους κυριότερους φόρους παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 15.704 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 357 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 4.158 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 87 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1.870 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 90 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 14.928 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.316 εκατ. ευρώ εκ των οποίων: ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 907 εκατ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων αυξημένος κατά 59 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος αυξημένοι κατά 350 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Σημειώνεται ότι αναφορικά με το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, μέρος των εισπράξεων εμφανίζεται εμπροσθοβαρώς, λόγω του ότι τέθηκε σε λειτουργία ήδη από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 42,853 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 817 εκατ. ευρώ ή 1,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Όπως σημειώνει το ΥΠΕΘΟ η αύξηση αυτή παρατηρείται, παρότι στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Ιούνιο του τιμήματος ύψους 1,350 δισ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Εξαιρουμένου του ανωτέρω ποσού, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 2.167 εκατ. ευρώ ή 5,3% έναντι του στόχου, εξαιτίας κυρίως των αυξημένων φορολογικών εσόδων.

Τα συνολικά έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2.352 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 203 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.555 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Στα 6,13 δισ. οι επενδυτικές δαπάνες

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025 ανήλθαν στα 40.685 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.311 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (43.997 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 1.359 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 3.277 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των μεταβιβαστικών πληρωμών προς τους ΟΚΑ και λοιπούς φορείς γενικής κυβέρνησης κατά 2.208 εκατ. ευρώ και των ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 605 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται, ότι τα προαναφερθέντα ποσά δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους.

Αξιοσημείωτες μεταβιβάσεις είναι οι ακόλουθες:

Ø οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και τις ΥΠΕ-ΠΕΔΥ ύψους 726 εκατ. ευρώ,

Ø η μεταβίβαση ύψους 400 εκατ. ευρώ για την κάλυψη κόστους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (ΥΚΩ), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 55 του Ν.4508/2017 (Α’ 200),

Ø η επιχορήγηση ύψους 377 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων,

Ø οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) ύψους 208 εκατ. ευρώ και

Ø η επιχορήγηση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ύψους 115 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 6.131 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 34 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2024 κατά 32 εκατ. ευρώ.

Συνεχίζονται τα υπερπλεονάσματα

Σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.168 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 1.961 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2025 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025 και ελλείμματος 139 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 7.939 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3.599 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 5.665 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024.

Σημειώνεται ότι ποσό 2.208 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού και ποσό 605 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων, δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους. Επιπλέον, ποσό ύψους 342 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων του πρώτου διμήνου προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2024. Εξαιρώντας τα ανωτέρω ποσά, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, εκτιμάται σε 1.183 εκατ. ευρώ.

Από το ΥΠΕΘΟ επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Τα στοιχεία Ιουλίου

Ειδικά για τον Ιούλιο 2025 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 8.472 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 333 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

I. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 8.226 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 85 εκατ. ευρώ ή 1,0% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

• Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2.818 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 41 εκατ. ευρώ.

• Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 727 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 6 εκατ. ευρώ.

• Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 172 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 30 εκατ. ευρώ.

• Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 3.847 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 91 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων: (α) ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι μειωμένος κατά 188 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη είσπραξη ποσών του ΦΕΦΠ κατά τους προηγούμενους μήνες λόγω της νωρίτερης, από τα μέσα Μαρτίου, ενεργοποίησης της εφαρμογής για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων,

(β) ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 16 εκατ. ευρώ και

(γ) οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος είναι αυξημένοι κατά 81 εκατ. ευρώ.

II. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

III. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 548 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 471 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Ποσό 400 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα του ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 357 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

IV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 126 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 240 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 66 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 240 εκατ. ευρώ, ποσό 29 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 673 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 20 εκατ. ευρώ από τον στόχο (693 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 429 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 374 εκατ. ευρώ από τον στόχο (55 εκατ. ευρώ).