Απώλειες στις ευρωαγορές - Βουτιά 16% για την Οrsted

H μετοχή της JDE Peet's εκτοξεύεται 17%, μετά την ανακοίνωση της Keurig Dr Pepper ότι θα εξαγοράσει την ολλανδική εταιρεία καφέ σε μια συμφωνία μαμούθ, ύψους 18,4 δισ. δολ.

Μετά την άνοδο της Παρασκευής στον απόηχο των δηλώσεων του επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ στο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ που αναζωπύρωσαν τις ελπίδες για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων, σήμερα οι δείκτες στις ευρωπαϊκές αγορές ξεκινούν πτωτικά την νέα εβδομάδα με τους αναλυτές να αναλύουν τις δηλώσεις της πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο, προειδοποίησε για την αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των θεσμών τους, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομίες κινδυνεύουν να γίνουν δυσλειτουργικές εάν οι κυβερνήσεις εμπλακούν στον καθορισμό των επιτοκίων.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Stoxx 600 υποχωρεί 0,28 στις 559,73 μονάδες. Ο EuroStoxx 50 χάνει 0,41% στις 5.464 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX διολισθαίνει 0,53% στις 24.242 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 0,46% στις 7.933 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 0,30% στις 43.170 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -0,57% στις 15.321 μονάδες.

Το Χρηματιστήριο της Βρετανίας, που την Παρασκευή έκλεισε με νέο ρεκόρ για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Μάιο, σήμερα είναι κλειστό λόγω αργίας.

Στο ταμπλό, η μετοχή της JDE Peet's σημείωσε άνοδο 17,2%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδό της από τον Σεπτέμβριο του 2022, μετά την ανακοίνωση της Keurig Dr Pepper ότι θα εξαγοράσει την ολλανδική εταιρεία καφέ σε μια συμφωνία μαμούθ, ύψους 18,4 δισ. δολ. Η εταιρεία έχει χρηματιστηριακή αποτίμηση περίπου 48 δισ. δολ. ενώ η JDE Peet's, εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, αποτιμάται στα 12,76 δισεκατομμύρια ευρώ (14,93 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Η JDE Peet's, κατέχει brands όπως Jacobs, L’Or, Tassimo και Douwe Egberts,

Βουτιά άνω του 16% σημειώνει η μετοχή της εταιρείας ανάπτυξης αιολικών πάρκων Orsted, καθώς αργά την Παρασκευή, οι αρχές των ΗΠΑ διέταξαν την εταιρεία να σταματήσει την κατασκευή ενός σχεδόν ολοκληρωμένου έργου στα ανοικτά του Ρόουντ Άιλαντ, απειλώντας τα σχέδια της εταιρείας για άντληση κεφαλαίων ύψους 9,4 δισ. δολ.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται μία σειρά οικονομικών δεδομένων, όπως στοιχεία για τον πληθωρισμό από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και άλλες βασικές ευρωπαϊκές χώρες.

Ασία: Κοντά σε υψηλό 4ετίας το Χονγκ Κονγκ

Άνοδο σημείωσαν οι ασιατικές αγορές τη Δευτέρα, με την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ να πρωταγωνιστούν, στον απόηχο των δηλώσεων Πάουελ, ότι η Fed θα μπορούσε να ξεκινήσει τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της.

Συγκεκριμένα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ εκτινάχθηκε κατά 2,11%, πλησιάζοντας σε τετραετές υψηλό.

Ο τεχνολογικός τομέας ήταν μεταξύ των βασικών παραγόντων που συνέβαλαν στα κέρδη του δείκτη. Ο Hang Seng Tech ενισχύθηκε 3,11%, με ισχυρές κινήσεις να παρατηρούνται στη Nio, η οποία κέρδισε 14,73% και στον κατασκευαστή ημιαγωγών και ηλεκτρονικών ειδών ASMPT, ο οποίος πρόσθεσε περισσότερο από 7%.

Ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας διεύρυνε τα κέρδη του για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, σκαρφαλώνοντας πάνω από 2%, φτάνοντας σε υψηλό 37 μηνών.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi κέρδισε 1,3%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1,92%.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,4%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 0,1%.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας πρόσθεσε 0,06%, ενώ ξεπέρασε τις 9.000 μονάδες ενδοσυνεδριακά νωρίτερα.