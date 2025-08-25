ΧΑ: Tα blue chips «ανεβάζουν» τον Γενικό Δείκτη

Με ανοδικές διαθέσεις ξεκινά η εβδομάδα στη Λεωφόρο Αθηνών, που αντιδρά ετεροχρονισμένα στο κλίμα που διαμόρφωσαν οι δηλώσεις του διοικητή της Fed. Ξεχωρίζει στον FTSE Large Cap το +4% της Metlen.

Με ανοδικές διαθέσεις ξεκινά η εβδομάδα στη Λεωφόρο Αθηνών, εν μέρει λόγω της ετεροχρονισμένης αντίδρασης της αγοράς στο κλίμα που διαμόρφωσαν την Παρασκευή οι δηλώσεις του διοικητή της Fed περί μελλοντικών μειώσεων επιτοκίων.

Κινητικότητα καταγράφεται και σε μεμονωμένους τίτλους που επηρεάζονται από την αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE Russell. Όπως περιγράφει η Axia Research, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 19 Σεπτεμβρίου η Τράπεζα Κύπρου θα προστεθεί στον Large Cap Index, η Elvalhalcor στον Mid Cap Index, ενώ η Πετρόπουλος θα προστεθεί στον Micro Cap Index. Επιπλέον, η Τράπεζα Κύπρου και η Elvalhalcor θα προστεθούν στους δείκτες FTSE All-World Index και FTSE All-Cap Index, ενώ η Τράπεζα Κύπρου, η Elvalhalcor και η Πετρόπουλος θα ενταχθούν στον δείκτη FTSE Total-Cap Index.

Παράλληλα, 11 εταιρείες αφαιρούνται από τον Micro Cap Index και τον FTSE Total-Cap Index, και συγκεκριμένα οι: Alter Ego Media, Alumil, Austriacard, AVAX, Μπλε Κέδρος, Dimand, Evropi Holdings, Lavipharm, Noval Property, Profile και Trade Estates.

Υπενθυμίζεται ότι ξεκινούν εκ νέου αυτή την εβδομάδα οι ανακοινώσεις εγχώριων αποτελεσμάτων, με τις Motor Oil, Austriacard και Intralot την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή αντίστοιχα, και θα ενταθούν τις επόμενες δύο εβδομάδες, εμπλουτίζοντας τους εγχώριους καταλύτες για την αγορά.

Στο μεταξύ «η επαναφορά της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές είναι πλέον θέμα χρόνου», σημειώνει η Fast Finance, και «ήδη αρκετά funds παίρνουν θέση, γνωρίζοντας ότι με την ένταξη θα ακολουθήσουν οι παθητικοί επενδυτές (passive funds), οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε ελληνικά assets ανεξαρτήτως αποτιμήσεων». Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ΔΕΘ καθώς, όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, «η αγορά προσδοκά ανακοινώσεις για φοροελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης της οικονομίας», με δεδομένο ότι «τα πλεονάσματα των τελευταίων ετών και οι ταχύτατες αποπληρωμές χρέους σχεδόν μηδενίζουν το country risk, ανοίγοντας ακόμη περισσότερο την πόρτα σε ξένα κεφάλαια».

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.118,39 μονάδες με κέρδη 0,69%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών.

Παρόμοια κίνηση και για τον τραπεζικό δείκτη, που ενισχύεται 0,57% στις 2.318,27 μονάδες, ενώ στη σύνθεσή του ξεχωρίζει το +4,46% της CrediaBank στα 1,55 ευρώ.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 22,83 εκατ. ευρώ, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 80 μετοχές κινούνται ανοδικά, 28 υποχωρούν και 45 διαπραγματεύονται αμετάβλητες.