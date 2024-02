Τριπλή διάκριση για την ΑΒ Βασιλόπουλος στα φετινά Influencer Marketing Awards

Με τρία βραβεία – ένα gold, ένα silver και ένα bronze – διακρίθηκε η ΑΒ Βασιλόπουλος στα φετινά Influencer Marketing Awards, στις κατηγορίες ‘Best in Retail’, ‘Best Use of Small Budget’ και ‘Best Multichannel Marketing Experience with Influencers’ αντίστοιχα, για την ενέργεια «Εξερευνούμε τον Ωκεανό», ένα άλμπουμ, που παρουσιάζει τρόπους προστασίας του θαλάσσιου κόσμου μέσα από «μπλε» ιστορίες, με διαφορετικό ήρωα κάθε φορά, όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή της.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή του WWF Ελλάς και εντάσσεται στις δεσμεύσεις και προσπάθειες της εταιρείας για μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Το Φθινόπωρο του 2023, η ΑΒ Βασιλόπουλος υλοποίησε την καμπάνια «Εξερευνούμε τον Ωκεανό», δίνοντας τη δυνατότητα σε παιδιά να γνωρίσουν τον ωκεανό και να μάθουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να τον διατηρήσουν καθαρό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να προμηθευτούν το άλμπουμ από τα καταστήματα ΑΒ και να το συμπληρώσουν με τα αυτοκόλλητα που λάμβαναν με κάθε αγορά των 10 ευρώ. Στο πλαίσιο της προώθησης της ενέργειας «Εξερευνούμε τον Ωκεανό», η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεργάστηκε με γνωστούς influencers και έτσι προέκυψε και η διάκριση της καμπάνιας. Αγαπημένοι αθλητές του υγρού στίβου, όπως η παγκόσμια πρωταθλήτρια καλλιτεχνικής κολύμβησης Ευαγγελία Πλατανιώτη, ο αργυρός Ολυμπιονίκης Μάριος Καπότσης, αλλά και ο αγαπημένος παρουσιαστής και πατέρας Ετεοκλής Παύλου, έγιναν οι καλύτεροι πρεσβευτές της πρωτοβουλίας, αναδεικνύοντάς την μέσα από τα προσωπικά τους social media.

Βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Με συντονισμένες δράσεις, εστιάζει στην εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας, καλώντας τους να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους και για τις γενιές που θα ακολουθήσουν.