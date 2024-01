Ελλάκτωρ: Ο «κύκλος» μετασχηματισμού και η ρευστότητα «βουνό»

Η έκτακτη Γ.Σ. για την πώληση του εναπομείναντος 25% του τομέα ΑΠΕ. Ο εταιρικός μετασχηματισμός, οι πωλήσεις και η ρευστότητα άνω των 650 εκατ. ευρώ. Τα σενάρια για bonus σε μετόχους. Η στρατηγική της Reggeborgh.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ θεωρητικά θα κληθεί να «κλείσει» έναν κύκλο εταιρικού μετασχηματισμού της εισηγμένης, με την πώληση του 25% του τομέα των ΑΠΕ. Για σήμερα Πέμπτη 11 Ιανουαρίου είναι προγραμματισμένη η έκτακτη γενική συνέλευση του γκρουπ ώστε οι μέτοχοι να δώσουν το πράσινο φως για την πώληση του 25% της Άνεμος στην Motor Oil, αν και εκκρεμεί η αντίστοιχη Γ.Σ. του ομίλου συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη . Όπως από καιρό είχε αναφέρει το insider.gr, η ολοκλήρωση του deal με την Intrakat για την ΑΚΤΩΡ, που «κλείδωσε» τον περασμένο Νοέμβριο, θα άνοιγε με τη σειρά του τον δρόμο σε άλλες διεργασίες εντός ομίλου, κυρίως σε σχέση με τις θυγατρικές του.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο 2022 ολοκληρώθηκε η πώληση του 75% της ΑΝΕΜΟΣ RES προς την εταιρεία MORE. Το τίμημα για το 25% το οποίο έχει συμφωνηθεί ανέρχεται σε 123,5 εκατ. ευρώ, ήτοι αναλογικά το ίδιο για την αξία επιχείρησης (Enterprise Value) σε σύγκριση με την συναλλαγή πώλησης του 75%. Η εταιρεία AKEREOS CAPITAL, με έδρα τη Ηνωμένο Βασίλειο, ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Με την πώληση αυτή ολοκληρώνεται ο εταιρικός μετασχηματισμός του ομίλου που ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο, το Δεκέμβριο του 2022, όταν η Motor Oil, μέσω της θυγατρικής More απέκτησε από την Ελλάκτωρ το 75% της «Άνεμος», μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ΑΠΕ στην Ελλάδα. Να θυμίσουμε ότι πλην της κατασκευαστικής ΑΚΤΩΡ πωλήθηκε και το εμπορικό - εκπτωτικό κέντρο Smart Park στην Τrade Εstates του ομίλου Fourlis., κινήσεις που αποφέρουν μετρητά σχεδόν 200 εκατ. ευρώ. Μαζί με το τίμημα για το υπόλοιπο 25% της Άνεμος, τα διαθέσιμα του ομίλου Ελλάκτωρ θα διαμορφωθούν σε πάνω από τα 650 εκατ. ευρώ. Να προσθέσουμε ότι εκκρεμούν και άλλες κινήσεις, όπως η αποπληρωμή ενδοομιλικών δανείων προς την ΑΚΤΩΡ τους επόμενους 24 μήνες (114 εκατ.), η αποζημίωση 42,5 εκατ. ευρώ προς την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις για το «ναυάγιο» της σύμβασης παραχώρησης της υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης, όπως πρόσφατα είχε αναδείξει το insider.gr, που αναμένεται να βελτιώσουν περαιτέρω το χρηματοοικονομικό προφίλ του γκρουπ.

Ο σχεδιασμός των Ολλανδών της Reggeborgh και τα σενάρια

Όλες αυτές ο κινήσεις αποτέλεσαν μέρος της στρατηγικής των Ολλανδών της Reggeborgh που αρχικά «ξεμπέρδεψαν» με τις εσωτερικές μετοχικές «αρρυθμίες» και εν συνεχεία μπήκαν στη διαδικασία αποπληρωμής του «ακριβού» ομολόγου των 670 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο 6,4%, του ξεκαθαρίσματος των δραστηριοτήτων με την ρευστοποίηση μη επιθυμητών τομέων αλλά και της ενίσχυσης της ρευστότητας του ομίλου. Η ίδια η Ελλάκτωρ σπεύδει κατά καιρούς να διαψεύσει τα υπόλοιπα σενάρια που κυκλοφορούν στην αγορά σχετικά με την «τύχη» άλλων θυγατρικών και δραστηριοτήτων της, καθώς είναι γνωστές οι φήμες και οι εκτιμήσεις περί της πρόθεσης – με βάση και τα ενδιαφέροντα των βασικών μετόχων της Ελλάκτωρ, που είναι η ολλανδική Reggeborgh (45,2%) και η Motor Oil (όμιλος Βαρδινογιάννη με 29,9%) – του ομίλου να προχωρήσει η πώληση της Ηλέκτωρ στην Thalis (μέλος του ομίλου MORE), ίσως και της θυγατρικής για το real estate, Reds, στην ολλανδική εταιρεία. Πρόκειται για τομέα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον επικεφαλής της, Χένρι Χόλτερμαν. Στη Reds έχει ήδη αποκτήσει μεγάλη θέση η Reggeborgh, έχοντας στην κατοχή της άμεσα, μέσω της RB Ellaktor Holding, το 38,79% και έμμεσα το 55,46% (το ποσοστό της Reds που κατέχει η Ελλάκτωρ).

«Ο Όμιλος θα προχωρήσει, απρόσκοπτα, στην υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου σε δραστηριότητες με μακροπρόθεσμες και προβλέψιμες αποδόσεις, τις Παραχωρήσεις και τα έργα ΣΔΙΤ / τη Διαχείριση Απορριμμάτων και την Ανάπτυξη – Διαχείριση ακινήτων», κατέληγε πρόσφατη ανακοίνωση – διάψευση σε δημοσιεύματα περί πώλησης του τομέα παραχωρήσεων. Ο οποίος, όπως πολλές φορές έχει αναδείξει το insider.gr, αποτελεί «αιχμή» του ομίλου και στήριγμα των οικονομικών επιδόσεων.

Η ρευστότητα «βουνό», οι μέτοχοι και το buyback

Με την ολοκλήρωση της πώλησης η ρευστότητα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ υπολογίζεται να υπερβεί τα 650 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάκτωρ θα έχει τη δυνατότητα να διανέμει σημαντικό μέρισμα στους μετόχους της ή να προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου, σενάριο που «παίζει» εσχάτως στα χρηματιστηριακά γραφεία. Ως προς το μετοχολόγιο, συνολικά η ολλανδική Reggeborgh κατέχει 45,2%, η Motor Oil 29,9%, η Atlas NV 9,8%, εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές συνολικά το 2,2%, ξένοι το 2,8%, ενώ η εταιρεία κατέχει ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε 0,1% του μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς, το retail (μέτοχοι με μικρότερα μερίδια και κάτω του 5% ο καθένας) ελέγχουν περί το 10,1% της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η διοίκηση της Ελλάκτωρ, με CEO τον Ευθύμη Μπουλούτα, έχοντας ολοκληρώσει έναν κύκλο χρηματοοικονομικής - λειτουργικής αναδιάρθρωσης του ομίλου, θα κληθεί να διαχειριστεί τα υψηλά διαθέσιμα και να επικεντρωθεί στις δραστηριότητες που θεωρεί ότι μπορούν να αναδείξουν τις υπεραξίες της εισηγμένης. Επίσης, να σημειώσουμε, όπως και άλλες φορές έχουμε αναφέρει, ότι η εισηγμένη «τρέχει» από καιρό πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, ενώ με την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση (αρχές Ιανουαρίου 2024) κατέχει συνολικά 909.683 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,26% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

«Πετράδι του στέμματος» οι Παραχωρήσεις

Όπως αναφέρθηκε, ο τομέας Παραχωρήσεων, μέσω της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, παραμένει «δυνατό χαρτί» για τον όμιλο. Πρόσφατα, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Morgan Stanley στο Λονδίνο, βάσει IR Report που γνωστοποίησε η εισηγμένη, η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ έκανε λόγο για εκτιμώμενες εισροές μερισμάτων άνω του 1 δισ.. ευρώ κατά τη συμβατική περίοδο υφιστάμενων έργων παραχώρησης και για συμμετοχή ή πρόθεση συμμετοχής σε διάφορες ΣΔΙΤ και έργα Παραχωρήσεων (αυτόνομα ή μέσω Κ/Ξ) με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 6 δισ. ευρώ. Βέβαια, προσεχώς θα χαθεί η σύμβαση της Αττικής Οδού (ελέγχει λίγο άνω του 65%, το υπόλοιπο η ΑΒΑΞ) και μαζί έσοδα και EBITDA δεκάδων εκατ. ευρώ ετησίως, αν και η κοινοπραξία έχει λαμβάνει περί τα 400 εκατ. ευρώ τα πρώτα χρόνια μετά τη λήξη της σύμβασης (Οκτώβριος 2024, με μερίσματα, επιστροφή κεφαλαίου, πέραν των τυχόν claims). Ενώ, ως γνωστόν, ο όμιλος, μέσω της θυγατρικής ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, συμμετέχει σε 5 από τις μεγαλύτερες συμβάσεις παραχώρησης (Αττική Οδός, Ολυμπία Οδός, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Γέφυρα Ρίο – Αντίρριο, Μορέας και Μαρίνα Αλίμου με 100% στην τελευταία, διεκδικεί τον ΒΟΑΚ και άλλα ΣΔΙΤ. Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων κατά το 9Μ του 2023 διαμορφώθηκε σε €136,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 24,5%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 66,1% έναντι 56% πέρυσι.

Βέβαια, ουδείς παραγνωρίζει τον ηγετικό ρόλο της ΗΛΕΚΤΩΡ στον τομέα περιβάλλοντος – διαχείρισης απορριμμάτων (ο κύκλος εργασιών του κλάδου Περιβάλλοντος για το 9Μ 2023 ανήλθε σε €74,9 εκατ., το EBITDA διαμορφώθηκε σε €11,1 εκατ., το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 14,8%, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για έργα συνολικού προϋπολογισμού κατασκευαστικού αντικειμένου €42 εκατ.), αλλά και τα projects άνω των 350 εκατ. ευρώ που προωθεί η REDS στο real estate, όπως στις Γούρνες Ηρακλείου, στο Cambas Project κ.α.