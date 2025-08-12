Ειδήσεις | Ελλάδα

Ανάκληση κονσέρβας κολεού από τον ΕΦΕΤ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ανάκληση κονσέρβας κολεού από τον ΕΦΕΤ
Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων - Έλεγχος για τον προσδιορισμό ισταμίνης σε αλιευτικά προϊόντα» έτους 2025, προέβη σε δειγματοληψία αλιεύματος με στοιχεία: «ΚΟΛΕΟΙ ΑΚΕΦΑΛΟΙ ΛΕΒΑ».

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων - Έλεγχος για τον προσδιορισμό ισταμίνης σε αλιευτικά προϊόντα» έτους 2025, προέβη σε δειγματοληψία αλιεύματος με στοιχεία: «ΚΟΛΕΟΙ ΑΚΕΦΑΛΟΙ ΛΕΒΑ».

Πρόκειται για προϊόν με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 15/11/2026, αριθμό παρτίδας 33205023H, σε λευκοσιδηρή συσκευασία καθαρού βάρους 360 γρ., μεικτού βάρους 500 γρ., που παρασκευάζεται από την εταιρεία «Ε. & Κ. ΜΠΟΥΧΛΗΣ ΑΕ» με έδρα στη Μόρια Λέσβου.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α' Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε «μη κανονικό - μη ασφαλές» διότι διαπιστώθηκε η παρουσία ισταμίνης σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του νομοθετικού ορίου.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω τροφίμου και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ζαλίζει» το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων του Κριστιάνο Ρονάλντο - Πόσα πλήρωσε

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Οι «χρυσές» ειδικότητες με βέβαιο διορισμό - Οι «σίγουροι» και τα αουτσάιντερς για μια θέση στο Δημόσιο

MyStreet: Στον «αέρα» το app με καταγγελίες για τραπεζοκαθίσματα - Πώς λειτουργεί

tags:
ΕΦΕΤ
Τρόφιμα

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider