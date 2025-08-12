Το Συμβούλιο της Ευρώπης προειδοποιεί κατά της πώλησης όπλων στο Ισραήλ

Σε συνέχεια και άλλων αντιδράσεων, το Συμβούλιο της Ευρώπης προειδοποίησε σήμερα κατά της πώλησης όπλων στο Ισραήλ, καλώντας τα 46 κράτη μέλη του Συμβουλίου να διασφαλίσουν ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε δήλωσή του, ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης Μίχαελ Ο'Φλάχερτι, επανέλαβε την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να «κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν και να αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της σύγκρουσης στη Γάζα».

«Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή των υφιστάμενων νομικών προτύπων για να διασφαλιστεί ότι οι μεταφορές όπλων δεν θα εγκρίνονται όταν υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη παραβιάσεων» θεμελιωδών δικαιωμάτων, έγραψε ο επίτροπος.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε την αναστολή πώλησης όπλων που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Ισραήλ στη Γάζα, μια σημαντική αλλαγή πολιτικής για το Βερολίνο, παραδοσιακό σύμμαχο του εβραϊκού κράτους. «Ωστόσο, πρέπει να γίνουν περισσότερα, και γρήγορα», τόνισε ο Επίτροπος.

Οι «Πρεσβύτεροι» καταγγέλλουν «γενοκτονία» στη Γάζα

Η "Ομάδα των Πρεσβυτέρων" ("The Elders"), μια ομάδα διεθνών πρώην προσωπικοτήτων, κατήγγειλαν σήμερα μια «γενοκτονία» που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λωρίδα της Γάζας και «την σκόπιμη παρεμπόδιση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ» στον υπό πολιορκία παλαιστινιακό θύλακα.

«Όλα όσα έχουμε δει και ακούσει ενισχύει την προσωπική μας πεποίθηση: δεν πρόκειται απλώς για έναν λιμό ανθρωπογενούς προέλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γάζα, αλλά για μια γενοκτονία», κατήγγειλε σε ανακοίνωσή της η Ομάδα, η οποία ιδρύθηκε από τον Νέλσον Μαντέλα και μέλη της είναι μεταξύ άλλων ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι-μουν και η πρώην πρόεδρος της Λιβερίας Έλεν Τζόνσον-Σίρλιφ.

Οι "The Elders" κάλεσαν το Ισραήλ να «ανοίξει αμέσως όλα τα συνοριακά περάσματα» στα παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ράφα.

«Η Σύμβαση για τη Γενοκτονία του 1948 δημιουργήθηκε μετά το Ολοκαύτωμα για να αποτραπεί η επανάληψη αυτού του εγκλήματος. Αλλά αυτή παραβιάζεται στα λόγια στην πράξη από το Ισραήλ στη Γάζα, καθώς και από ισχυρά κράτη μέλη του ΟΗΕ που δεν θεωρούν υπόλογους τους Ισραηλινούς ηγέτες», πρόσθεσε η "Ομάδα των Πρεσβυτέρων".

Στην ανακοίνωσή τους, οι "The Elders" κάλεσαν επίσης τη Χαμάς να «απελευθερώσει αμέσως όλους τους Ισραηλινούς ομήρους» που εξακολουθεί να κρατά στη Γάζα.

«Καλούμε το Ισραήλ και τη Χαμάς να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και να καταλήξουν σε συμφωνία», συνεχίζουν.

Παράλληλα, οι κυβερνήσεις πρέπει να επιβάλουν «στοχευμένες κυρώσεις» κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και όλων των μελών του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του, δηλώνει η Ομάδα, χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία πολλών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Αυστραλίας, να αναγνωρίσουν σύντομα ένα Κράτος της Παλαιστίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ