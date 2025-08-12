Πετρέλαιο: Μια πιο «σφικτή» αγορά το επόμενο έτος βλέπει ο OPEC

Μια πιο σφικτή, παγκόσμια αγορά πετρελαίου από προηγουμένως «βλέπει» πλέον ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγών Κρατών (OPEC), επικαλούμενος την επιτάχυνση της αύξησης της ζήτησης και τη βραδύτερη ανάπτυξη των αποθεμάτων των ανταγωνιστών.

Ο Οργανισμός αύξησε τις εκτιμήσεις του για την παγκόσμια αύξηση της ζήτησης το 2026 κατά 100.000 βαρέλια την ημέρα, στα 1,4 εκατομμύρια την ημέρα -ελαφρώς υψηλότερο ρυθμό από τον φετινό- λόγω ισχυρότερων οικονομικών προσδοκιών. Παράλληλα, μείωσε κατά την ίδια ποσότητα τις προβλέψεις για την αύξηση της προσφοράς εκτός του οργανισμού.

Τα στοιχεία του ΟΠΕΚ, που εδρεύει στη Βιέννη, δείχνουν ότι τα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως θα μειωθούν σημαντικά τον επόμενο χρόνο -σχεδόν κατά 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα- εκτός αν ο ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοί του αποκαταστήσουν περισσότερη από την παραγωγή που εξακολουθεί να παραμένει στον «πάγο».

Ωστόσο, η προοπτική του καρτέλ έχει αποδειχθεί υπερβολικά αισιόδοξη τα τελευταία χρόνια και παραμένει πολύ πιο θετική σε σχέση με την υπόλοιπη βιομηχανία. Πέρυσι, ο ΟΠΕΚ αναγκάστηκε τελικά να μειώσει τις προβλέψεις ζήτησης κατά 32% μέσα από έξι συνεχόμενες μηνιαίες υποβαθμίσεις.

Η πρόσφατη πολιτική δείχνει ότι ο ηγέτης της ομάδας, η Σαουδική Αραβία, συμμερίζεται εν μέρει την αισιοδοξία του OPEC. Με απόφαση νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το βασίλειο και οι εταίροι του επισπεύδουν πλήρως την επανεκκίνηση παραγωγής 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ένα χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Οι τιμές του πετρελαίου αποδυναμώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της ταχύτερης αποκατάστασης της προσφοράς, η οποία συνέπεσε με το γεγονός ότι ο εμπορικός πόλεμος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «σκίασε» τις οικονομικές προοπτικές. Το αργό έχει υποχωρήσει κατά 11% φέτος, περίπου στα 66 δολάρια το βαρέλι στο Λονδίνο. Ο ΟΠΕΚ και οι εταίροι του έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η επόμενη κίνηση τους θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε -από νέα αύξηση μέχρι παύση ή μείωση της παραγωγής.