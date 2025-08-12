Εικόνες από το μέλλον: Σκύλος ρομπότ επιθεωρεί μηχανικούς σε εργοστάσιο της Hyundai

Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης καλπάζει και πλέον εισέρχεται σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής. Μία από αυτές είναι και η εργασία, όπου αλλάζει ριζικά τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Μία γεύση από το μέλλον και τι καταφθάνει, δίνει το Κέντρο Καινοτομίας του Ομίλου Hyundai Motor, το πρώτο εργοστάσιο κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων στη Σιγκαπούρη.

Όπως αναφέρει το CNN, εκεί ο αυτοματισμός πρωτοπορεί, αφού ο ρομποτικός σκύλος Spot της Boston Dynamics είναι υπεύθυνος για την επιθεώρηση της εργασίας των μηχανικών. Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνος για τον «έλεγχο της ποιότητας».

Όπως αναφέρει υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας Αλπές Πατέλ, ο Spot ελέγχει συγκεκριμένες δραστηριότητες των μηχανικών και στέλνει μια φωτογραφία στο διοικητικό κέντρο. Εκεί ο AI αλγόριθμος συγκρίνει την καλή με την κακή συναρμολόγηση και στη συνέχεια επιστρέφει μια απάντηση για το αν έχει γίνει σωστά ή όχι. «Πριν ολοκληρωθεί η εργασία, ο τεχνικός θα γνωρίζει αν χρειάζεται να κάνει κάποια διόρθωση»...

Δυστοπικό σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή νέα πραγματικότητα;

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Boston Dynamics είναι μία εταιρεία που κάνει ρομποτικά θαύματα τα τελευταία χρόνια, έχοντας μάλιστα παρουσιάσει τη νέα έκδοση του ανθρωποειδούς ρομπότ Atlas τον Απρίλιο του 2024.