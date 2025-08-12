Washington Post: Το Πεντάγωνο δημιουργεί «Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης σε Εσωτερικές Ταραχές»

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σχέδια για να δημιουργήσει μια «Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης σε Εσωτερικές Ταραχές», η οποία θα αποτελείται από εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς .

Η «Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης σε Εσωτερικές Ταραχές» θα έχει ως αποστολή να αναπτύσσεται γρήγορα σε πόλεις των ΗΠΑ που αντιμετωπίζουν διαμαρτυρίες ή ταραχές, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Washington Post, η οποία επικαλείται εσωτερικά έγγραφα του Πενταγώνου.