Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Ερυμάνθου - Μήνυμα 112 για απομάκρυνση προς ΒΙΠΕ Πατρών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί από την περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα η οποία λόγω των ανέμων επεκτάθηκε κοντά σε κατοικημένες περιοχής.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί από την περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα η οποία λόγω των ανέμων επεκτάθηκε κοντά σε κατοικημένες περιοχής και εκδόθηκαν από το 112 εντολή για απομάκρυνση από τις περιοχές Μοιραίικα Παλαιά Περιστέρα, Άγιος Στέφανος και Θεριανό προς την ΒΙΠΕ Πατρών.

Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 40 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 12 οχήματα ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 7 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

