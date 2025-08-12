Το μυστικό για ξεκούραστα μάτια από την πολύωρη χρήση οθονών

Αν περνάτε πολλές ώρες καθημερινά μπροστά σε οθόνες, ο κανόνας 20-20-20 μπορεί να βοηθήσει.

Η χρήση οθονών έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Πιθανότατα αφιερώνετε αρκετές ώρες κοιτάζοντας τον υπολογιστή σας στη δουλειά ή στο σπίτι, το smartphone, την τηλεόραση ή άλλες ψηφιακές συσκευές.

Η υπερβολική ενασχόληση με οθόνες μπορεί να προκαλέσει καταπόνηση των ματιών. Μία δημοφιλής τεχνική για την ανακούφιση αυτής της ενόχλησης είναι ο κανόνας 20-20-20, μια απλή μέθοδος που ενθαρρύνει τακτικά διαλείμματα από τις οθόνες ή την έντονη εστίαση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο jenny.gr