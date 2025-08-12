Ειδήσεις | Ελλάδα

Προσαγωγή υπόπτου για εμπρησμό στη Δροσιά Αττικής – Βρέθηκε αυτοσχέδιος μηχανισμός

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Προσαγωγή υπόπτου για εμπρησμό στη Δροσιά Αττικής – Βρέθηκε αυτοσχέδιος μηχανισμός
Στην προσαγωγή ενός υπόπτου προχώρησε η Αστυνομία μετά την καταγγελία ενός πολίτη που εντόπισε στην οδό 1ης Μαΐου στην περιοχή της Δροσιάς, στην Αττική, έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος περισυνελέγη από Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών.

Στην προσαγωγή ενός υπόπτου προχώρησε η Αστυνομία μετά την καταγγελία ενός πολίτη που εντόπισε στην οδό 1ης Μαΐου στην περιοχή της Δροσιάς, στην Αττική, έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος περισυνελέγη από Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία ένα άτομο προσήχθη ως ύποπτο για την απόπειρα εμπρησμού, δίχως να είναι ακόμη γνωστό εάν έχει σχέση με την υπόθεση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ζαλίζει» το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων του Κριστιάνο Ρονάλντο - Πόσα πλήρωσε

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Οι «χρυσές» ειδικότητες με βέβαιο διορισμό - Οι «σίγουροι» και τα αουτσάιντερς για μια θέση στο Δημόσιο

MyStreet: Στον «αέρα» το app με καταγγελίες για τραπεζοκαθίσματα - Πώς λειτουργεί

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Πυρκαγιά
Σύλληψη

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider