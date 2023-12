Dimand: Προ των πυλών η λειτουργία του εμβληματικού Piraeus Tower

Μέχρι τον Μάρτιο του 2024 εκτιμάται ότι θα έχουν μπει σταδιακά όλοι οι μισθωτές στον «πράσινο» και ψηφιακό Πύργο Πειραιά που προωθεί η Dimand, του Δ. Ανδριόπουλου, σε συνεργασία με Prodea και EBRD.

Μέχρι τον Μάρτιο του 2024 εκτιμάται ότι θα έχουν μπει σταδιακά όλοι οι μισθωτές στον «πράσινο» και ψηφιακό Πύργο Πειραιά που προωθεί η Dimand, του Δ. Ανδριόπουλου, σε συνεργασία με Prodea και EBRD. Πλέον, το νέο εμβληματικό project του Πειραιά είναι στην τελική ευθεία για να λειτουργήσει και χτες ο Δήμος Πειραιά προχώρησε, σε συνεργασία με την Dimand, στη φωταγώγηση του ψηλού κτιρίου έχοντας ολοκληρωμένο το εξωτερικό του περίβλημα. Στον Πύργο θα δουλεύουν περίπου 2.000 με 2.500 εργαζόμενοι. Tην 1η Μαρτίου του 2024 αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του μετά από 47 ολόκληρα χρόνια.

Στην εκδήλωση μίλησε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, ο οποίος ανέφερε πως με την πλήρη λειτουργία του Πύργου, ο Δήμος αναμένει ετήσια έσοδα περίπου 1,2 εκατ. ευρώ από φόρους και δημοτικά τέλη, που θα αποτελέσουν μια τονωτική ένεση στα ταμεία του. Παράλληλα ο κ. Μώραλης ενημέρωσε πως ξεκινά και η κατασκευή του βιοκλιματικού στεγάστρου της ανοιχτής αγοράς του Πειραιά για την οποία τόνισε πως έχει σημάδια εγκατάλειψης.

Οι μισθωτές

Το μέσο μίσθωμα ανέρχεται σε 20 ευρώ το τετραγωνικό και ήδη οι περισσότεροι όροφοι έχουν «κλείσει», όπως έχει αναφέρει το insider.gr, με τους νέους ενοίκους να αναμένεται σταδιακά να παραλαμβάνουν τους χώρους και να τους διαμορφώνουν προς εγκατάστασή τους.

Η Dialectica τυγχάνει όχι μόνο να είναι ο «anchor tenant», ήτοι βασικός «ενοικιαστής άγκυρα», αλλά και μια ελληνική startup, δίνοντας πρόσθετη σημειολογία στο νέο τεχνολογικό «στολίδι» του λιμανιού, ένα από τα τοπόσημα που θα ξεχωρίζουν κατά μήκος της διευρυμένης Αθηναϊκής Ριβιέρας. Η εταιρεία που πρόκειται να μισθώσει τους έξι εκ των 22 ορόφων του κτιρίου (από τον 9ο έως και τον 14ο), συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 6.210 τ.μ., θα είναι σε θέση το προσεχές διάστημα να διαμορφώσει τους χώρους αναλόγως των αναγκών της ώστε να χρησιμοποιηθούν από τα στελέχη και τους εργαζόμενους, καθώς τα γραφεία της έχουν ολοκληρωθεί. «Πόστο» έχουν ήδη «κλείσει» στον 22ο όροφο ο όμιλος Βύρων Βασιλειάδη – V Group που δραστηριοποιείται στους τομείς της συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων, το γυμναστήριο Athlesis στον 4ο όροφο (όπου έχει προβλεφθεί και χώρος wellness για τους εργαζομένους). Στον 3ο όροφο θα λειτουργήσει ως F&B ο Όμιλος Gendal (Όμιλος Nice and Easy) όπου θα είναι χώρος εστιατορίου, καφέ και θα περιλαμβάνει και τον μεγάλο εξωτερικό χώρο με απρόσκοπτη θέα στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ στον εμπορικό τομέα, χώρους έχουν μισθώσει ο όμιλος Inditex (Ζara και Zara Home) και η JD Sports. Επίσης, προβλέπεται η λειτουργία φαρμακείου με την ονομασία "Go to Health" που έχει επίσης κατάστημα στη Μύκονο.

Το νέο, ψηφιακό (BIM με LOD 500), ανακαινισμένο κτήριο των 34.623 τ.μ. (σε οικόπεδο 3.842 τ.μ.), των 22 ορόφων (+2 υπόγεια, ισόγειο, μεσοπάτωμα) στο ανώτατο άκρο του θα υψώνεται πλέον 88 μέτρα πάνω από τη θάλασσα (έχει 492 σκαλιά από το ισόγειο μέχρι την κορυφή. Από έναν Πύργο – «φάντασμα» θα μεταμορφωθεί σε ένα σύγχρονο «πράσινο στολίδι», με εντυπωσιακή θέα, με τις υψηλότερες προδιαγραφές αειφορίας, που πρόκειται να πιστoποιηθεί ως κτήριο WELL.