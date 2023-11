Nintendo: Super Mario Movie και Zelda «διέλυσαν» τις προσδοκίες για έσοδα και κέρδη τριμήνου

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι πωλήσεις του Nintendo Switch, το οποίο είναι πλέον άνω των έξι ετών, έχουν κορυφωθεί.

«Διέλυσε» τις προσδοκίες πωλήσεων και κερδών δευτέρου τριμήνου η Nintendo καθώς εξακολουθεί να παίρνει ώθηση από την ταινία «Super Mario Bros Movie» αλλά και το κορυφαίο παιχνίδι Zelda που κυκλοφόρησε φέτος.

Η ιαπωνική εταιρεία gaming ανακοίνωσε έσοδα 334,9 δισ. γιεν Ιαπωνίας ή 2,2 δισ. δολάρια, έναντι 317,3 δισ. γεν που αναμένονταν, ενώ σε καθαρά κέρδη σημείωσε 90,3 δισ. γιεν έναντι 75,7 δισ. γεν που αναμένονταν.

Το προηγούμενο τρίμηνο, η εταιρεία γνώρισε άνοδο από την επιτυχία της ταινίας «Super Mario Bros» και την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του παιχνιδιού «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» τον Μάιο, που ώθησε τους ανθρώπους να αγοράσουν την κονσόλα παιχνιδιών Switch, κάτι που συνεχίστηκε και στο τρίμηνο του Ιουνίου.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι πωλήσεις του Nintendo Switch, το οποίο είναι πλέον άνω των έξι ετών, έχουν κορυφωθεί. Φέτος, η Nintendo ανακοίνωσε μια ειδική έκδοση Mario της κονσόλας OLED Switch.