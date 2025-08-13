Πρέβεζα: Νέες εκκενώσεις οικισμών λόγω της φωτιάς – Δύσκολη η κατάσταση στη Φιλιππιάδα

Νέο μήνυμα από το 112 για την εκκένωση τεσσάρων οικισμών στην Πρέβεζα, λόγω της έκτασης που έχει πάρει η πυρκαγιά, εστάλη πριν από λίγη ώρα.

Τελευταία ενημέρωση 14.47

Νέο μήνυμα από το 112 για την εκκένωση τεσσάρων οικισμών στην Πρέβεζα, λόγω της έκτασης που έχει πάρει η πυρκαγιά, εστάλη πριν από λίγη ώρα.

Πρόκειται για τα χωριά Κλεισούρα, Δρυμώνα, 'Ανω Δρυμώνα και Βαθύ, οι κάτοικοι των οποίων καλούνται να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στο μεταξύ, δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Φιλιππιάδας καθώς υπάρχουν ακόμη δυο μέτωπα φωτιάς και διάσπαρτες εστίες.

Πριν από λίγο ήχησε το 112 στον Γυμνότοπο και καλούνται οι κάτοικοι να απομακρυνθούν προς Φιλιππιάδα. Είναι η 3η φορά, από χθες, που η πυρκαγιά απειλεί το χωριό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το ένα μέτωπο κινείται με κατεύθυνση από Ριζοβούνι και το 2ο προς Παντάνασσα.

Η πυρκαγιά άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής. Σπίτια καμένα, ελαιώνες και καλλιέργειες στάχτη, νεκρά ζώα και εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, μετά από αίτημα που υπέβαλε ο δήμαρχος Ζηρού, Γιώργος Γιολδάσης.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, σε οποιονδήποτε δήμο ζητηθεί να κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με εντολή του θα κηρύσσεται αυτόματα.

Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην Ήπειρο δημιουργήθηκαν τις δυο τελευταίες ημέρες προβλήματα στις προσγειώσεις αεροπλάνων στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα οι πτήσεις να επιστρέφουν στην Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ