Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Αχαρνών - 17 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Αχαρνών πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, με στόχο, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, του ΤΠΚΕ, του Τμήματος 'Αμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, Η και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, διατάραξη κοινής ησυχίας κά, ενώ σε βάρος μίας εκ των συλληφθέντων διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών για κλοπή.

Από τις έρευνες σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 4 ηχεία μεγάλης ισχύος,
  • 2 μηχανήματα αναπαραγωγής ήχου,
  • 100 γραμμ. ηρωίνης,
  • μικροποσότητα κοκαΐνης και
  • το χρηματικό των 5.455 ευρώ.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

