ΙΕΑ: Σε τροχιά για πλεόνασμα-ρεκόρ η αγορά πετρελαίου το 2026

Σε τροχιά για πλεόνασμα-ρεκόρ το επόμενο έτος βρίσκονται οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, καθώς η ανάπτυξη της ζήτησης επιβραδύνεται και η προσφορά αυξάνεται, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Τα αποθέματα πετρελαίου θα αυξάνονται με ρυθμό 2,96 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ξεπερνώντας ακόμη και τον μέσο ρυθμό συσσώρευσης κατά τη διάρκεια του 2020, του έτους της πανδημίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της μηνιαίας έκθεσης του IEA. Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου φέτος και το επόμενο έτος αυξάνεται με λιγότερο από τον μισό ρυθμό που καταγράφηκε το 2023.

Αντιθέτως, η προσφορά ανθίζει. Ο OPEC+, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, έχει επιταχύνει την αποκατάσταση της παραγωγής που είχε διακοπεί, ενώ ο IEA έχει αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις για την παραγωγή χωρών εκτός OPEC το 2026, με κυρίαρχες τις χώρες της Αμερικής.

«Οι ισολογισμοί της αγοράς πετρελαίου φαίνονται όλο και πιο “φουσκωμένοι”, καθώς η προβλεπόμενη προσφορά ξεπερνά κατά πολύ τη ζήτηση προς το τέλος του έτους και το 2026», ανέφερε ο οργανισμός με έδρα το Παρίσι. «Είναι σαφές ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει ώστε να ισορροπήσει η αγορά».

Οι τιμές του αργού έχουν μειωθεί περίπου 12% φέτος, διαπραγματευόμενες κοντά στα 66 δολάρια το βαρέλι στο Λονδίνο, καθώς η αύξηση της προσφοράς τόσο από τον OPEC+ όσο και από τους ανταγωνιστές του συμπίπτει με την εντεινόμενη ανησυχία ότι ο εμπορικός πόλεμος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη.