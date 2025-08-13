Πολιτική | Διεθνή

Τραμπ: «Σπουδαίοι άνθρωποι οι Ευρωπαίοι ηγέτες - Θέλουν συμφωνία για την Ουκρανία»

Newsroom
Τραμπ: «Σπουδαίοι άνθρωποι οι Ευρωπαίοι ηγέτες - Θέλουν συμφωνία για την Ουκρανία»
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «σπουδαίους ανθρώπους» τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους είναι προγραμματισμένο αργότερα σήμερα να έχει βιντεοδιάσκεψη με θέμα την Ουκρανία, δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Θα συνομιλήσω σε λίγο με Ευρωπαίους ηγέτες. Είναι σπουδαίοι άνθρωποι που θέλουν να δουν να συναφθεί μια συμφωνία», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε νωρίτερα σήμερα στο Βερολίνο για να μετάσχει μαζί με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σε βιντεοδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

