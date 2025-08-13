Ειδήσεις | Ελλάδα

Χαλκιδική: Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

Νέα παράταση όσον αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους για περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου της Χαλκιδικής, έως το πρωί του Δεκαπενταύγουστου.

Νέα παράταση όσον αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους για περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου της Χαλκιδικής, έως το πρωί του Δεκαπενταύγουστου, αποφάσισε η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Κατερίνα Ζωγράφου, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, έως τις 8 το πρωί της Παρασκευής, 15 Αυγούστου, απαγορεύεται η κυκλοφορία στις παρακάτω περιοχές:

- στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου),

- στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),

- στον δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη - Τσάμια Στρατονίκης - Φυσώκα - Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

- στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, Περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).

