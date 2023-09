Pylones Hellas: Αύξηση τζίρου και νέες στρατηγικές συνεργασίες

Οι στόχοι της νέας στρατηγικής συνεργασίας με την βρετανική SecurityHQ και οι εκτιμήσεις για φέτος.

Σε νέες συνεργασίες για την ενδυνάμωσή της θέσης της στην ελληνική αγορά στρέφεται η Pylones Hellas, η οποία έκλεισε την προηγούμενη χρονιά με κύκλο εργασιών 10,6 εκατ. ευρώ και φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τα 12 εκατ. ευρώ.

Διατηρώντας σταθερό το πρόσημο της ανάπτυξης τα τελευταία 8 χρόνια, η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή ψηφιακών τεχνολογιών και ασφάλειας διαδικτύου στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά τα τελευταία 25 χρόνια, ανακοίνωσε πως ενώνει τις δυνάμεις με την βρετανική, Security HQ, έναν Παγκόσμιο Πάροχο Διαχειριζόμενων Υπηρεσιών Ασφαλείας (MSSP), o οποίος εντοπίζει και ανταποκρίνεται άμεσα σε απειλές.

Σημειωτέον ότι η Pylones Hellas απασχολεί σήμερα περισσότερους από 50 εργαζόμενους, με το 25% αυτών να απασχολούνται στην εταιρεία για περισσότερα από 10 χρόνια. Επικεντρώνοντας την δραστηριότητά της στον ιδιωτικό τομέα έχει τα τελευταία χρόνια υλοποιήσει πρότζεκτ που ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση συμβολαίων 20% από χρονιά σε χρονιά. Την τελευταία τριετία δε έχει διευρύνει το αποτύπωμά της, διεκδικώντας και έργα του Δημοσίου. Μέχρι σήμερα έχει αναλάβει να υλοποιήσει 30 σχετικά έργα που ανέλαβε μετά από διαγωνισμούς, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε κι ένα μεγάλο έργο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στόχος για την συνέχεια όπως ανέφερε ο κ. Εμμανουήλ Νέτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Pylones Hellas, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, είναι μέσω της συνεργασίας να προσφέρει στην αγορά «Όχι Άλλο Ένα SOC Team», αλλά ολοκληρωμένες και αναβαθμισμένες SOC υπηρεσίες, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό το αποτύπωμά της τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. «Αρχικός μας στόχος στην Pylones Hellas, ήταν η αναζήτηση και ουσιαστική κάλυψη του κενού που υπήρχε μέχρι τώρα στην ελληνική αγορά της κυβερνοασφάλειας. Η εκτενής έρευνα ενός παρόχου που θα μας βοηθήσει να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας τις καλύτερες υπηρεσίες ενός Security Operation Center, μας οδήγησαν στην Security HQ. Η συνεργασία μας ξεπερνάει κάθε προσδοκία, καθώς ανακαλύψαμε πως η Security HQ μπορεί να μας προσφέρει μία ολοκληρωμένη σειρά απαραίτητων υπηρεσιών, αλληλένδετες μεταξύ τους και να καταφέρουμε τον αρχικό μας στόχο, δεσμευόμενοι για την ποιότητα των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας».

Ειδικότερα, όπως επεσήμανε, ξ Pylones συνειδητοποίησε πως η αγορά έχει σοβαρές ελλείψεις στα SOC Services όπως SLAs, SOC ομάδες με λίγους πιστοποιημένους Analysts, χωρίς global view ή υψηλά κόστη. Έτσι, αποφάσισε να συνεργαστεί με την SecurityHQ που ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες στο έπακρο, με 6 data centers globaly, πάνω από 300 certified security analysts, παρέχοντας επιπλέον μια μοναδική μεθοδολογία, έναν σημαντικό αριθμό use cases.

Η SecurityHQ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως ως Managed Security Services Provider (MSSP) και έχει πελάτες μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τραπεζών, αεροπορικών εταιρειών και δημόσιων οργανισμών σε όλο τον κόσμο.

Με ομπρέλα την SecurityHQ, η Pylones αγκαλιάζει με τις νέες υπηρεσίες που ανοίγονται, τις υπάρχουσες υπηρεσίες που παρέχει, βάζοντας στην αγορά αναβαθμισμένες SOC υπηρεσίες, όπως Managed Detection and Response (MDR), Security Operation Center as a Service (SOCaaS), Vulnerability Management as a Service (VMaaS), Penetration Testing (PT).

Όλα τα παραπάνω δε, όπως επεσήμανε ο κ. Feras Tappuni, CEO, της Security HQ θα προσφέρονται σε προσιτές τιμές και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα χάρη στη μακρά εξειδίκευσή μας σε αυτό τον τομέα και στην διαθεσιμότητά μας 24/7 προς όφελος του πελάτη. «Η SecurityHQ συνεργάζεται εδώ και δύο δεκαετίες με πολλούς και διαφορετικούς τομείς εταιρειών, όπως εταιρείες τροφίμων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δημόσιους φορείς, αεροπορικές εταιρείες κ.α. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι αρκετά προσιτές στην ελληνική αγορά και είμαστε βέβαιοι πως όσοι μας εμπιστευτούν, θα μείνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μας», επεσήμανε χαρακτηριστικά. Η ανάγκη άλλωστε για λύσεις ασφαλείας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, είναι επιτακτικότερη από ποτέ, όπως εξήγησε.