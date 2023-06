Μια τράπεζα από την Ινδία γίνεται η 4η μεγαλύτερη στον κόσμο, με άξια 172 δισ. δολαρίων 

Αφήνοντας πίσω της μεγέθη όπως αυτό της Morgan Stanley, της HSBC και της Wells Fargo.

Η συγχώνευση δύο τραπεζών στην Ινδία δημιουργεί τον 4ο μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στον κόσμο, απειλώντας την κυριαρχία των αμερικανικών και κινεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η συγχώνευση της HDFC Bank και της Housing Development Finance Corp. δημιουργεί έναν δανειστή που κατατάσσεται τέταρτος σε κεφαλαιοποίηση , πίσω από την JPMorgan Chase , την Industrial and Commercial Bank of China και την Bank of America.

Η αξία του νέου σχήματος από την Ινδία ανέρχεται σε περίπου 172 δισ. δολάρια., αφήνοντας πίσω της μεγέθη όπως αυτά της Morgan Stanley, της HSBC και της Wells Fargo.

Με τη συγχώνευση να τίθεται πιθανώς σε ισχύ την 1η Ιουλίου, η νέα οντότητα της HDFC Bank θα έχει περίπου 120 εκατ. πελάτες, πάνω από τον πληθυσμό της Γερμανίας. Επίσης, θα αυξήσει το δίκτυο καταστημάτων της σε πάνω από 8.300 και θα διαθέτει συνολικό αριθμό υπαλλήλων άνω των 177.000.

Αύξηση καταθέσεων

Η HDFC Bank έχει σταθερά καλύτερες επιδόσεις από τις ανταγωνίστριες της όσον αφορά τις καταθέσεις της και η συγχώνευση θα της δώσει την δυνατότητα να αυξήσει περαιτέρω την καταθετική της βάση αξιοποιώντας τους υπάρχοντες πελάτες της άλλης τράπεζας.

Περίπου το 70% αυτών των πελατών δεν έχουν λογαριασμούς στην HDFC Bank. Ο Αρβίντ Καπίλ, επικεφαλής λιανικής στην τράπεζα, τον περασμένο μήνα είπε ότι σχεδιάζει να τους ωθήσει να ανοίξουν έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου.

Παράλληλα η τράπεζα θα μπορεί να προσφέρει inhouse προϊόντα στεγαστικών δανείων στους πελάτες της, καθώς μόνο το 2% από αυτούς είχε τέτοιο προϊόν από την HDFC Ltd., σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε κατά την ανακοίνωση της συγχώνευσης.

Χρηματιστηριακή αξία

Η HDFC θα εκτιναχθεί μπροστά από τράπεζες όπως οι HSBC Holdings και Citigroup. Επίσης, θα αφήσει πίσω τις ανταγωνίστριες ινδικές τράπεζες State Bank of India και ICICI Bank, με κεφαλαιοποίηση περίπου 62 δισ. δολαρίων και 79 δισ. δολαρίων, αντίστοιχα, στις 22 Ιουνίου.

«Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πολύ λίγες τράπεζες σε αυτή την κλίμακα και το μέγεθος, οι οποίες μπορούν να εξακολουθούν να φιλοδοξούν τον διπλασιασμό τους σε μια περίοδο τεσσάρων ετών», δήλωσε ο Σουρές Γκαναπάθι, επικεφαλής ανάλυσης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την Ινδία στη χρηματιστηριακή μονάδα της Macquarie Group, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Bloomberg.

Η HDFC Bank αναμένει ανάπτυξη από 18% έως 20%, υπάρχει πολύ καλή ορατότητα στην αύξηση των κερδών και σχεδιάζει να διπλασιάσει τα υποκαταστήματά της τα επόμενα τέσσερα χρόνια, είπε.