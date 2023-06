Δομική Κρήτης: Στην ADAMΑS GROUP συμφερόντων Δ. Κούτρα το 29,31% των δικαιωμάτων ψήφου

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η ADAMAS θα λάβει 4.654.906 μετοχές αντί 0,90 ευρώ η κάθε μία, από τον Γ. Συνατσάκη, ο οποίος προ της εξαγοράς κατέχει το 68,619% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφων της Δομικής Κρήτης.

Στην ADAMΑS GROUP συμφερόντων Δ. Κούτρα πρόκειται να περιέλθει το 29,31% των δικαιωμάτων ψήφου της Δομικής Κρήτης, όπως έχει αναφέρει στο παρελθόν και η στήλη BackStory και είχε επιβεβαιώσει και προ ημερών η εισηγμένη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η ADAMAS θα λάβει 4.654.906 μετοχές αντί 0,90 ευρώ η κάθε μία, από τον Γ. Συνατσάκη, ο οποίος προ της εξαγοράς κατέχει το 68,619% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφων της Δομικής Κρήτης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Η εταιρία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής: η «Εταιρία») έλαβε προ ολίγου σήμερα Τετάρτη, 28.6.2023, γνωστοποίηση από 1) τον κ. Γεώργιο Συνατσάκη του Μιχαήλ, ο οποίος είναι α) μέτοχος της Εταιρίας και ελέγχει άμεσα και έμμεσα συνολικά ποσοστό 68,619% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της και β) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και 2) την εταιρία ADAMAS GROUP LTD, με έδρα στην Λευκωσία Κύπρου, οδό Νέστορος 42, Καϊμακλί, της οποίας οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σ' αυτές ανήκουν εξ ολοκλήρου στον κ. Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου, σύμφωνα με την οποία στις 28 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη, καταρτίστηκε Συμφωνητικό μεταξύ του Γ. Συνατσάκη και της εταιρίας ADAMAS GROUP LTD για μελλοντική πώληση από τον Γ. Συνατσάκη στην εταιρία ADAMAS GROUP LTD 4.654.906 μετοχών της Εταιρίας που ανήκουν στον Γ. Συνατσάκη, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,31% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας (οι «Μετοχές»), αντί 0,90 ευρώ ανά μετοχή. Η πώληση και μεταβίβαση των Μετοχών θα πραγματοποιηθεί όταν ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου που έχει εκδώσει η Εταιρία δώσει τη συναίνεσή του για τη συναλλαγή αυτή. Η Εταιρία θα ανακοινώσει αμελλητί οποιαδήποτε πληροφορία έχει ως προς το θέμα της συναίνεσης του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.