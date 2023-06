Coca-Cola: Πρόγραμμα προστασίας υδατικών πόρων «Zero Drop» στο Ηράκλειο της Κρήτης

Το εργοστάσιο της Coca-Cola Τρία Έψιλον στο Ηράκλειο Κρήτης αποτελεί μια μονάδα πρότυπο για την περιοχή, καθώς χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές.

Μια πολυεπίπεδη παρουσία στην Κρήτη, που συνδυάζει την παραγωγική μονάδα στο Ηράκλειο, τη συνεργασία με χιλιάδες πελάτες και καταστήματα εστίασης και τη δημιουργία αξίας για την κοινωνία έχει δημιουργήσει η Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Έψιλον & Coca-Cola Hellas).

Με επίκεντρο, το εργοστάσιο παραγωγής αναψυκτικών στο Ηράκλειο Κρήτης η εταιρεία παράγει τα προϊόντα που διανέμει τοπικά στην Κρήτη, ενώ εξυπηρετεί και τις ανάγκες σε περιοχές των Δωδεκανήσων. Πρόκειται για μια σύγχρονη μονάδα, με 3 γραμμές παραγωγής αναψυκτικών (επιστρεφόμενο γυαλί, PET και post-mix), παραγωγική δυναμική που φτάνει τα 18 εκατ. λίτρα ετησίως και περισσότερους από 110 εργαζόμενους η οποία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της περιοχής. Επιπλέον, τροφοδοτεί μια αγορά 10.000 σημείων πώλησης και συνεργάζεται με 80 τοπικούς προμηθευτές για την προμήθεια πρώτων υλών για την παραγωγή των προϊόντων.

Το εργοστάσιο της Coca-Cola Τρία Έψιλον στο Ηράκλειο Κρήτης αποτελεί μια μονάδα πρότυπο για την περιοχή, καθώς χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές, με συνεχώς πτωτικούς δείκτες σε κατανάλωση ενέργειας και υδατικών πόρων και ποσοστό ανακύκλωσης στο 84%. Επίσης, έχει διακριθεί με την Platinum πιστοποίηση ορθολογικής διαχείρισης νερού AWS (Alliance for Water Stewardship).

Η Coca-Cola στην Ελλάδα, συνεχίζει να στηρίζει και να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε πρόσφατα τα αποτελέσματα του προγράμματος προστασίας υδατικών πόρων «Zero Drop» στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το συνολικό αποτύπωμα της Coca- Cola στην Κρήτη επεκτείνεται μέσω του προγράμματος «Zero Drop», χάρη στο οποίο θα εξοικονομούνται ετησίως εκατομμύρια λίτρα νερού, προς όφελος των κατοίκων του Ηρακλείου. Με τη δραστηριότητα αυτή ενισχύουμε την τοπική οικονομία και απασχόληση και συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος» ανέφερε η Μαρία Αναργύρου-Νίκολιτς, γενική διευθύντρια, Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα & Κύπρο και συμπλήρωσε: «Το εργοστάσιο της 3Ε εδώ στο Ηράκλειο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην Κρήτη. Απασχολούμε περισσότερους από 110 εργαζόμενους και εξυπηρετούμε πάνω από 10.000 σημεία με τη μεγάλη ομάδα πωλήσεων που έχουμε. Πιστεύουμε βαθιά πως οι ενέργειες που υλοποιούμε μαζί, τοπική αυτοδιοίκηση και επιχειρήσεις, θα συμβάλλουν στην προστασία του νερού για ένα καλύτερο & πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Δημιουργούμε κι επιστρέφουμε αξία στην Κρήτη».

Με την υποστήριξη του The Coca-Cola Foundation, το πρόγραμμα προστασίας υδατικών πόρων «Zero Drop», που υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Global Water Partnership - Mediterranean, προχώρησε στην υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με επίκεντρο την εξοικονόμηση νερού και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρηματοδότηση και της Coca-Cola Τρία Έψιλον και σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου, ολοκληρώθηκαν έργα υποδομής, με στόχο την αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου στις κοινότητες του Προφήτη Ηλία και Βουτών, με τα οποία εξοικονομούνται και «επιστρέφονται» στις τοπικές κοινωνίες εκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως.

Τα οφέλη που θα αποφέρει το πρόγραμμα «Zero Drop» στον τόπο είναι πολλαπλά για τους κατοίκους, τους αγρότες και συνολικά την τοπική κοινότητα, καθώς περιορίζονται οι διακοπές στο δίκτυο άρδευσης στην Κοινότητα του Προφήτη Ηλία χάρη στην ενίσχυση των αγωγών διανομής των επεξεργασμένων λυμάτων. Παράλληλα, ενισχύεται η αγροτική παραγωγή και εξασφαλίζεται χαμηλότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος, καθώς αποφεύγονται οι υδροληψίες από τον υδροφόρο ορίζοντα. Στην Κοινότητα Βουτών, μειώνεται το κόστος λειτουργίας των δύο αντλιοστασίων, καθώς και οι απώλειες νερού και εξασφαλίζεται σταθερή παροχή νερού στο δίκτυο άρδευσης. Μειώνονται επίσης και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που εκλύονται στην ατμόσφαιρα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, υλοποιήθηκαν επίσης δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων για αγρότες σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού, αλλά και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές Δημοτικού, με επισκέψεις σε σχολεία της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία ενώνει τις δυνάμεις της με τα καταστήματα Χαλκιαδάκης και μαζί στηρίζουν την εκπαίδευση των μαθητών του Ηρακλείου γύρω από την ορθή διαχείριση του νερού και την σημασία της προστασίας αυτού του τόσο σημαντικού αγαθού. Για το σκοπό αυτό η GWP-Med θα δημιουργήσει ειδικά επιμορφωτικά επιτραπέζια παιχνίδια που θα μοιραστούν στα σχολεία του Δήμου με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ενισχύοντας το έργο των δασκάλων της περιοχής.

Ο Σταύρος Μουρελάτος, γενικός διευθυντής, Coca-Cola Hellas, ανέφερε: «το πρόγραμμα 'Zero Drop' μας ταξιδεύει φέτος στην Κρήτη, έναν τόπο αγαπημένο για εμάς με στόχο να εξοικονομήσουμε περισσότερο νερό για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Αναγνωρίζοντας την αξία του νερού για τον τόπο μας και θέλοντας να παρέχουμε βιώσιμες λύσεις, εδώ και 17 χρόνια, σε συνεργασία με την Global Water Partnership Mediterranean και με την υποστήριξη του The Coca-Cola Foundation, έχουν υλοποιηθεί έργα προστασίας, διαφύλαξης και επάρκειας νερού σε 35 ελληνικά νησιά και πόλεις. Προγράμματα όπως το 'Zero Drop' έρχονται να βοηθήσουν στο ζήτημα της λειψυδρίας με λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για τις προκλήσεις κάθε τόπου, δημιουργώντας απτά οφέλη για την ίδια την κοινωνία και τους ανθρώπους της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ