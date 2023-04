Αττική Οδός: Εγκρίθηκε η «τελική» σύμβαση παραχώρησης – Τα διόδια και το timing των προσφορών

«Πέρασε» χτες από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ το τελικό κείμενο της νέας 25ετούς σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού. «Πάει» στο ΥΠΟΙΚ για σχόλια και μετά στους υποψήφιους επενδυτές. Τα διόδια των 2,5 ευρώ και η αναπροσαρμογή στην 5ετία. Η ημερομηνία των προσφορών και τα σενάρια για τους διεκδικητές.

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, υπό τον Δ. Πολίτη, το τελικό κείμενο της νέας 25ετούς σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού, με τον διαγωνισμό θεωρητικά να εισέρχεται στην τελική ευθεία χωρίς, όμως, να είναι «κλειδωμένη» η ημερομηνία υποβολής οικονομικών προσφορών από τους υποψήφιους επενδυτές. Βέβαια, το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής παραμένει βασικό θέμα, ενώ υπενθυμίζεται, όπως έχει αναδείξει από πέρυσι το insider.gr, ότι τελικά με πολιτική «βούλα» το αντίτιμο για τα διόδια τέθηκε στα 2,5 ευρώ ανά διέλευση, χωρίς να ισχύσουν τελικά διαφορετικές χρονικές ζώνες και τιμές χρέωσης.

Οι παράγοντας της «5ετίας»

Ωστόσο, όπως προκύπτει, η σύμβαση προβλέπει την αναθεώρηση του αντίτιμου του διοδίου στο τέλος της πρώτης 5ετίας (ενδεχομένως και ανά 5ετία;), ανάλογα με την εξέλιξη της κίνησης αυτοκινήτων στον οδικό άξονα. Δηλαδή, προβλέπεται ότι ο επενδυτής μπορεί να υποβάλει αίτημα για αναθεώρηση τιμών αρκεί αυτό να δικαιολογείται από την πορεία της κυκλοφορίας. Βέβαια, το σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης θα πάει στο υπουργείο Οικονομικών για τον τελικό σχολιασμό και για τυχόν παρεμβάσεις, πριν καταλήξει στους υποψήφιους επενδυτές. Κάτι που αναμένεται να συμβεί περί τα τέλη του τρέχοντος μήνα με αρχές Μαΐου, πάντα σύμφωνα με όσα αναφέρουν σχετικές πληροφορίες.

Η ημερομηνία των προσφορών

Υπενθυμίζεται ότι η ισχύουσα ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού είναι η 29η Μαΐου 2023, με την αγορά, όπως έχει από καιρό αναδείξει το insider.gr, να «βλέπει» παράταση των διαδικασιών, αν και στο ΤΑΙΠΕΔ κατά βάση επιθυμούν να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν συντομότερα οι διαδικασίες. Αλλωστε, η υφιστάμενη σύμβαση λήγει τον Οκτώβριο του 2024 και μέχρι τότε απαιτείται πλήθος διαδικασιών (προσφορές, προτιμητέος επενδυτής, χρηματοδοτικό σχήμα, Ελεγκτικό Συνέδριο, υπογραφή της σύμβασης και επικύρωση από τη Βουλή). Η κυρίαρχη εκτίμηση είναι ότι η υποβολή των προσφορών πάει για το καλοκαίρι και για μετά τις «δεύτερες κάλπες» που εκτιμώνται για τις αρχές Ιουλίου. Μένει, όμως, να φανεί κατά πόσο θα τηρηθεί η ισχύουσα ημερομηνία για τα τέλη Μαΐου εφόσον η πρώτη εκλογική αναμέτρηση «βγάλει» αυτοδυναμία (αν και με τα μέχρι τώρα δεδομένα και με το σύστημα της απλής αναλογικής δεν φαντάζει ως το πιθανότερο σενάριο), άρα να έχουμε κυβέρνηση πριν τις 29/05.

Υπενθυμίζεται, όπως είχε γράψει το insider.gr πρόσφατα, ότι το ΤΑΙΠΕΔ αναζητούσε και αποτιμητή στις τάξεις μεγάλων διεθνών επενδυτικών τραπεζών και οίκων παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αναζητά το ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό να «βγει» η αξία, η αποτίμηση (εύρος) της νέας σύμβασης παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου.

Οι διεκδικητές

Όπως είναι γνωστό, στην τελική φάση συμμετέχουν οι κορυφαίου εγχώριοι όμιλοι των υποδομών (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Κοπελούζος, η Intrakat σε διεθνές σχήμα) αλλά και ισχυρά ξένα γκρουπ ή funds που είχαν προχωρήσει στην τελική φάση. Προ ημερών, ο υπουργός Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτης, που έχει αναλάβει και μεταβατικός επικεφαλής του υπ. Υποδομών & Μεταφορών, σε σχετική συνάντηση με εκπροσώπους των media ανέφερε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι μεγάλοι διαγωνισμοί να μην καθυστερήσουν και να γίνουν στην ώρα τους. Πλην όμως, στην αγορά, για ευνόητους λόγους δεν αποκλείουν μεταθέσεις ημερομηνιών και λόγω εκλογών.

Υπενθυμίζεται ότι τη σύμβαση διεκδικούν οι: ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A, Consortium of AKTOR CONCESSIONS S.A. – AVAX S.A. – ARDIAN INFRASTRUCTURE, Consortium of BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A. – RUBICONE BIDCO S.A., Consortium of CORE INFRASTRUCTURE FUND III SCS (VAUBAN) – DIF INFRA 6 PARTICIPATIONS B.V. – EGIS PROJECTS S.A., Consortium of GEK ΤΕRΝΑ S.A. - FS ARK HOLDCO S.a.r.l., Consortium of MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MOTORWAY HOLDINGS S.a.r.l. – FINCOP INFRASTRUCTURE LTD, Consortium of VINCI HIGHWAYS S.A.S. – VINCI CONCESSIONS S.A.S. – MYTILINEOS S.A. – MOBILITY PARTNER S.A.S., INC S.p.A. (GRUPPO FININC). Στην πορτογαλική BRISA αναμένεται να «κουμπώσει» η INTRAKAT (ίσως και ξένο fund;), όπως πρόσφατα δήλωσε εκ νέου ο CEO της εισηγμένης, Αλ. Εξάρχου. Επίσης, δεν λείπουν σενάρια για αποχωρήσεις ξένων ομίλων (π.χ. Ardian) που όμως δεν επιβεβαιώνονται επισήμως και για νέες ζυμώσεις - συνεργασίες ανάμεσα στα γκρουπ.

Το τίμημα και το οικονομικό περιβάλλον

Όπως λέγεται στην αγορά, το οικονομικό περιβάλλον (άνοδος επιτοκίων, αύξηση κόστους χρήματος κ.α.) ενδέχεται είτε να φέρει «δεύτερες σκέψεις» σε κάποιους συμμετέχοντες, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει όσον αφορά σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής σε κοινοπραξίες, είτε να επηρεάσει το προσφερόμενο τίμημα. Αν και εσχάτως έχει κάπως «κοπάσει ο θόρυβος» στις αγορές και μένει να φανεί αν αυτό επηρεάσει τα funds. Άλλωστε, και από πλευράς κυβέρνησης και ΤΑΙΠΕΔ το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν «πέσει οι τόνοι» αναφορικά με το προσδοκώμενο τίμημα για το οποίο αρχικά ο πήχης είχε μπει σε επίπεδα σαφώς άνω των 2 δισ. ευρώ, προς τα επίπεδα των 2,5 δισ. (ο διαγωνισμός αφορά επί της ουσίας παραχώρηση και όχι τεχνικό αντικείμενο, πέραν της συντήρησης κ.α.), με τα ξένα funds να φέρονται να έχουν αυξημένο ρόλο.

Πάντως, όσον αφορά στις ροές, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν όσα κατά καιρούς έχει αναδείξει το insider.gr περί δυναμικού come back σε κυκλοφορία και μεγέθη, καθώς πέρυσι η κίνηση ήταν μεγαλύτερη κατά 12,5% σε σχέση με σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και κατά 0,3% σε σύγκριση με το 2019 (έτος προ-COVID). Μάλιστα, πληροφορίες σημειώνουν ότι η οδική παραχώρηση έχει «μπει» δυναμικά και στο πρώτο τετράμηνο του 2023.