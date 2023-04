ΗΠΑ: Τεχνικό πρόβλημα καθήλωσε στο έδαφος όλα τα αεροσκάφη της Southwest Airlines

H εταιρεία ανέφερε με tweet της ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στον ιστότοπο της και στην εφαρμογή της σε κινητά τηλέφωνα.

Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) με ανάρτησή της στο twitter ανακοίνωσε πως ο αμερικανικός αερομεταφορέας Southwest Airlines ζήτησε την αναστολή αναχώρησης πτήσεων αεροσκαφών της, καθώς η εταιρεία ανέφερε με tweet της ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στον ιστότοπο της και στην εφαρμογή της σε κινητά τηλέφωνα.

This morning @SouthwestAir experienced a technical issue with one of their internal systems.

At the airline’s request, the FAA paused Southwest’s departures as they resolved the issue.

The pause has been lifted and their service has resumed.

— The FAA ✈️ (@FAANews) April 18, 2023