Eurobank: Επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ το 2022 μέσω δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης – Παίρνει πρώτη την 2η δόση 

Συνολικές επενδύσεις που μπορεί να ξεπεράσουν και το 1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται ότι θα έχει χρηματοδοτήσει η Eurobank μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, συμβασιοποιώντας επενδυτικά έργα άνω των 400 εκατ. ευρώ.

Το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) πηγαίνει πολύ καλά για όλες τις τράπεζες, αλλά η Eurobank είναι αυτή που έκοψε πρώτη, και μοναδική μέχρι στιγμής, το νήμα της πλήρους αξιοποίησης της προκαταβολής, ύψους 200 εκατ. ευρώ, και έλαβε έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης, επιπλέον 200 εκατ. ευρώ από τους πόρους του ΤΑΑ. Μάλιστα, η Τράπεζα όχι μόνο είχε συμβασιοποιήσει και τα 200 εκατ. ευρώ της πρώτης δόσης, αλλά ήδη συμβασιοποίησε τα πρώτα 18 εκατ. πόρων ΤΑΑ της 2ης δόσης, με εταιρεία παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων (πρόκειται για την Demo). Η επένδυση συνολικού ύψους 63 εκατ. εντάσσεται στον πυλώνα «Καινοτομία - έρευνα και ανάπτυξη» και αφορά, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη νέου κέντρου βιοτεχνολογίας από την εταιρεία. Με το έργο αυτό, η Eurobank αυξάνει τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης στα 595 εκατ. ευρώ.

«H Eurobank έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στο «εργαλείο» του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς είναι ένα πρόγραμμα σωστά σχεδιασμένο και με πραγματικό όφελος για τις επιχειρήσεις. Για εμάς η πρωτιά στην εκταμίευση της 2ης δόσης δεν αποτελεί την «είδηση», αν και είναι πολύ σημαντικό σημειολογικά γεγονός και επιβραβεύει τον έγκαιρο προγραμματισμό και τη στρατηγική μας. Το σημαντικό είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα και ωφέλιμο για τις επιχειρήσεις – πελάτες μας», αναφέρει στο insider.gr υψηλόβαθμο στέλεχος της Eurobank.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η εκπλήρωση των προαπαιτούμενων στόχων, βάσει της επιχειρησιακής συμφωνίας που έχουν υπογράψει οι τράπεζες με το Δημόσιο, για να λάβουν την επόμενη δόση του ΤΑΑ, δεν είναι κάτι απλό. Οι τράπεζες πρέπει να λύσουν ένα «παζλ» παράλληλων στόχων και συγκεκριμένα: να έχουν, συνδυαστικά, συμβασιοποιήσει τουλάχιστον το 60% της πρώτης δόσης, να έχουν εκταμιεύσει τουλάχιστον το 5% και να έχουν δώσει τουλάχιστον ποσοστό 38,5% σε έργα που αφορούν στην πράσινη μετάβαση και τουλάχιστον 21% σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η Eurobank όχι μόνο πέτυχε όλους τους προαπαιτούμενους στόχους, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι αυτή που προηγείται και σε αριθμό συμβάσεων, με 12 συμβάσεις επενδυτικών έργων προς 10 επιχειρήσεις και με διασπορά σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου είχαν συμβασιοποιηθεί από όλες τις συμμετέχουσες τράπεζες έργα 720 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 230 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στη Eurobank.

Πρόκειται, ενδεικτικά, για επενδυτικά έργα στον χώρο των σούπερ μάρκετ (Σκλαβενίτης, My Market, The Mart) που στοχεύουν σε εξοικονόμηση ενέργειας και ψηφιοποίηση, στον χώρο των τηλεπικοινωνιών (Wind) για την ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου fiber to the home, στον χώρο των αυτοκινήτων (AVIS) για προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων, κ.ά. Στην «ουρά» για να συμβασιοποιηθούν και να λάβουν χρηματοδότηση βρίσκονται επιχειρήσεις από τους κλάδους της ενέργειας και των ΑΠΕ, του τουρισμού, της βιομηχανίας, των πράσινων κτιρίων, της φαρμακοβιομηχανίας κ.λπ.

Σημειώνεται ότι μέσω του ΤΑΑ η χώρα έχει εξασφαλίσει για την περίοδο 2021 - 2026 ευρωπαϊκούς πόρους ύψους σχεδόν 30,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 17,8 δισ. αφορούν σε επιδοτήσεις και τα 12,7 δισ. σε δανειακές χρηματοδοτήσεις. Μέσω των δανείων του ΤΑΑ, μπορούν να χρηματοδοτηθούν επιλέξιμες επενδύσεις στους εξής πυλώνες: Πράσινη μετάβαση, Ψηφιακός μετασχηματισμός, Καινοτομία - έρευνα και ανάπτυξη, Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και Εξωστρέφεια.