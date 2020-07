Τη δική της Navtex εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και καλεί τους ναυτιλλομένους να αγνοήσουν την χθεσινή τουρκική Navtex, την οποία χαρακτηρίζει παράνομη.

Η ελληνική Navtex αναφέρει ότι η τουρκική Navtex εκδόθηκε από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό και αναφέρεται σε παράνομες δραστηριότητες σε ελληνική περιοχή. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι μόνο ο υδατογραφικός σταθμός του Ηρακλείου έχει δικαιοδοσία να εκδίδει Navtex στη συγκεκριμένη περιοχή. Αντίστοιχη Νavtex εξέδωσε και η Κύπρος.

Σύμφωνα με το OPEN, η Navtex Ελλάδας και Κύπρου αφορά την ίδια περιοχή ερευνών για την οποία εξέδωσε τη Navtex η Άγκυρα. Υπενθυμίζεται πως οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή μετά την έκδοση της τουρκικής Navtex.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική Navtex και προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας. Απαντώντας στο διάβημα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι, ισχυρίστηκε πως η Navtex αφορά τουρκικά χωρικά ύδατα.

Η Navtex της Τουρκίας:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.