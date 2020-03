Αναβάθμισε την επικινδυνότητα από τον κοροναϊό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε πανδημία.

Ο ιός που εξαπλώνεται παγκοσμίως, έχει προσβάλει μέσα σε τρεις μήνες περισσότερους από 121.000 ανθρώπους σε Ασία, Ευρώπη και Αμερική.

Πανδημία είναι μια επιδημία λοιμωδών ασθενειών που εξαπλώνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς σε μια μεγάλη περιοχή και απειλεί το σύνολο του πληθυσμού.

«Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι τόσο για τα επίπεδα εξάπλωσης και σφοδρότητας του ιού όσο και από τα ανησυχητικά επίπεδα αδράνειας» δήλωσε ο πρόεδρος του του ΠΟΥ Τέντρος Γκεμπρεγέσους σε συνέντευξη τύπου.

🚨 BREAKING 🚨



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A