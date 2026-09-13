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Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη η πυρκαγιά στην Άνω Βροντού Σερρών

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Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη η πυρκαγιά στην Άνω Βροντού Σερρών
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Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο.

Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερρών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Επίσης ο Δήμος Σερρών κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
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