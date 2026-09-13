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Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας στη γέφυρα της Λυκοβρύσης - Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο

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Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας στη γέφυρα της Λυκοβρύσης - Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο
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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ο άντρας εντοπίστηκε νεκρός δίπλα σε αμάξι ενώ στο χέρι του υπήρχε ένα όπλο.

Ένας άντρας εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής στην γέφυρα της Λυκόβρυσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ο άντρας εντοπίστηκε νεκρός δίπλα σε αμάξι ενώ στο χέρι του υπήρχε ένα όπλο.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν μεταβεί στην έξοδο Λυκόβρυσης της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και έχουν αποκλείσει τον χώρο, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της γέφυρας Λυκόβρυσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
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