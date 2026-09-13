Ξεκίνησε με την άφιξη της σορού στον ΙΝ Αγίας Τριάδας η λαϊκή αγρύπνια για τον Γ. Μαζωνάκη

Προκειμένου να διευθετηθεί η ομαλή ροή της διαδικασίας οι αρχές είχαν τοποθετήσει κιγκλιδώματα που όριζαν τη σειρά εισόδου, ενώ ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ θα βρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύκτας έξω από την εκκλησία. Ειδικό σημείο έχει χωροθετηθεί και για τα τηλεοπτικά συνεργεία.

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης ξεκίνησε, μετά την άφιξή της σορού την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, η λαϊκή αγρύπνια για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ι.Ν της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπως αποφάσισε η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή, προκειμένου να δώσει την ευκαιρία στους πολυπληθείς θαυμαστές του να του αποτίσουν το ύστατο χαίρε.

Η σορός του λαϊκού τραγουδιστή έφθασε λίγο μετά τις 19.30 στον ΙΝ, περνώντας με δυσκολία ανάμεσα στο πυκνό πλήθος, που έραινε με ανθοδέσμες, χειροκροτούσε και βιντεοσκοπούσε ασταμάτητα με τα κινητά του την άφιξη του αυτοκινήτου που τη μετέφερε ως στις σκάλες της εκκλησίας, υπό τους ήχους επιτυχιών του Γ. Μαζωνάκη που μεταδίδονταν από ηχεία. Μόλις το φέρετρο μεταφέρθηκε εντός της εκκλησίας, οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να φωνάζουν "αθάνατος".

Οι φίλοι κι ακόλουθοι του Γ. Μαζωνάκη ήδη είχαν αρχίσει στωικά να συγκεντρώνονται αρκετές ώρες προτού οι υπεύθυνοι του Ναού επιτρέψουν την είσοδο και το αδιαχώρητο είχε δημιουργηθεί στην πλατεία και τα στενά μπροστά και γύρω από την εκκλησία, όσο πλησίαζε η προδιαγεγραμμένη ώρα. Νωρίτερα είχε προσέλθει η οικογένεια του τραγουδιστή, η οποία θα παραστέκει τη σορό του στη διάρκεια της αγρύπνιας.

Όλη την ώρα πριν την έναρξη της αγρύπνιας, οι φίλοι του Μαζωνάκη ένωσαν συχνά τη φωνή τους, τραγουδώντας όλοι μαζί επιτυχίες του λαϊκού ερμηνευτή, ιδίως το εμβληματικό τραγούδι "Παλιά μου Γειτονιά", όποτε αυτές μεταδίδονταν από ηχεία για να τους κρατήσουν συντροφιά όσο περίμεναν τη σειρά τους.

Στα πρόσωπα όλων περιγραφόταν η θλίψη, ενώ στις συζητήσεις τους κυριαρχούσαν η αγάπη για τα τραγούδια που μοιράσθηκε ο αγαπητός ερμηνευτής με το κοινό του, που πάντοτε και παρά τη συχνά εκκεντρική παρουσία του τον θεωρούσε ως ενσάρκωση του "λαϊκού παιδιού". Κυρίως όμως ήταν διάχυτος ο πόνος κι η αγανάκτηση για τον αδόκητο χαμό του.

Αρκετοί από τους θαυμαστές του είχαν φθάσει στην εκκλησία για να αποχαιρετήσουν τον Γ. Μαζωνάκη από περιοχές εκτός Αθηνών, με πούλμαν ειδικά ναυλωμένα για την περίσταση.

Προκειμένου να διευθετηθεί η ομαλή ροή της διαδικασίας οι αρχές είχαν τοποθετήσει κιγκλιδώματα που όριζαν τη σειρά εισόδου, ενώ ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ θα βρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύκτας έξω από την εκκλησία. Ειδικό σημείο έχει χωροθετηθεί και για τα τηλεοπτικά συνεργεία.

H επιλογή του συγκεκριμένου ΙΝ έχει κι έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτελεί την ενοριακή εκκλησία της γειτονιάς όπου γεννήθηκε κι ανδρώθηκε ο Μαζωνάκης. Επίσης μαρτυρίες θέλουν τον δημοφιλή τραγουδιστή να έχει ως νεαρός συμμετάσχει στις λειτουργίες, είτε ως παπαδάκι, είτε ψάλλοντας.

Σύμφωνα με την απόφαση της οικογένειας Μαζωνάκη, η οποία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο και αντί στεφάνων, γίνεται παράκληση να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ