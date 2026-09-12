Τραμπ: «Θα λάτρευα να δω την Ιρλανδία ενωμένη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέπτεται την Ιρλανδία έθιξε το καθεστώς της Β. Ιρλανδίας που τελεί υπό βρετανική διοίκηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι “θα λάτρευε” να δει την Ιρλανδία ενωμένη με την Βόρεια Ιρλανδία που τελεί υπό βρετανική διοίκηση και ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί τελικά.

“Λοιπόν δεν θέλω να προκαλέσω προβλήματα, αλλά θα σας πω ότι θα λάτρευα να τη δω ενωμένη”, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, μετά από μία συνάντησή του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μαρτίν στο Δουβλίνο.

“Όπως το βλέπω εγώ θα συμβεί τελικά… Νομίζω ότι θα είναι μία φανταστική εξέλιξη”.

“Τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει κάτι να πει γι’ αυτό…, αλλά νομίζω ότι θα ήταν κάτι σπουδαίο”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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