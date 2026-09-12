Καναδάς: Το μποϊκοτάζ των καταναλωτών στα αμερικανικά προϊόντα αναδιαμορφώνει τα ράφια των σούπερ μάρκετ

Ο εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες και δημιουργεί ανάγκες για νέες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η αυξανόμενη τάση των Καναδών καταναλωτών να αγοράζουν καναδικά προϊόντα και να μποϊκοτάρουν τα αμερικανικά αναδιαμορφώνει τα ράφια των σούπερ μάρκετ στον Καναδά, αναγκάζοντας τις αλυσίδες λιανικής να βελτιώσουν την επισήμανση της χώρας προέλευσης και να εξασφαλίσουν νέες πηγές προμηθειών.

Σύμφωνα με το Reuters, στο Οντάριο, ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αλυσίδας σούπερ μάρκετ Vince’s Market, Τζιανκάρλο Τριμάρκι, στράφηκε στο Facebook για να δείξει στους πελάτες ότι τα περισσότερα φρέσκα προϊόντα στα ράφια των καταστημάτων του είναι καναδικής προέλευσης, αφού έλαβε οργισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σχόλια σχετικά με το ότι η αλυσίδα διαθέτει αμερικανικά προϊόντα.

Ένας σφοδρός εμπορικός πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά έχει κάνει τους καταναλωτές πιο συνειδητοποιημένους σχετικά με το πού καταλήγουν τα χρήματά τους. Τα κινήματα «Αγοράστε καναδικά προϊόντα» ξεκίνησαν στις αρχές του περασμένου έτους, μετά την επιβολή δασμών στα καναδικά προϊόντα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, αφού οι εμπορικές συνομιλίες κατέρρευσαν και ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα μετονομάζοντας τη λίμνη σε «Lake America».

«Αυτή τη φορά είναι πολύ πιο επιθετικό σε σχέση με πέρυσι», δήλωσε ο Τριμάρκι σε συνέντευξή του. Τα τέσσερα καταστήματά του, που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της ευρύτερης περιοχής του Τορόντο, διαθέτουν πλέον περίπου 90% καναδικά προϊόντα. Πλέον προμηθεύεται φράουλες από το Κεμπέκ αντί για τις ΗΠΑ και έχει μειώσει τον διαφημιστικό του προϋπολογισμό, καθώς οι αλλαγές έχουν αυξήσει το λειτουργικό κόστος, είπε.

«Πάντα βρισκόμασταν στη θέση να πρέπει να ισορροπήσουμε μεταξύ ποιότητας και τιμής. Τώρα έχουμε ποιότητα έναντι τιμής έναντι χώρας προέλευσης», δήλωσε ο Τριμάρκι.

Η Loblaw Cos, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης τροφίμων της χώρας, επανέφερε τον Αύγουστο τις μεγάλες πινακίδες με το φύλλο σφενδάμου στα τμήματα φρούτων, λαχανικών και φρέσκων τροφίμων, έπειτα από μια σύντομη διακοπή, προκειμένου να επισημαίνει την καναδική προέλευση των προϊόντων. Η Loblaw επανέφερε επίσης τη σήμανση «T», ώστε να ενημερώνει τους πελάτες ποια προϊόντα επηρεάζονται από τους δασμούς και να διευκολύνει τον εντοπισμό των καναδικών προϊόντων. Η Metro, η τρίτη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της χώρας, δήλωσε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στα τοπικά καναδικά προϊόντα.

«Έχει επέλθει μια μόνιμη αλλαγή στη νοοτροπία των Καναδών», δήλωσε ο Γκάρι Σαντς, ανώτερος αντιπρόεδρος αρμόδιος για τη δημόσια πολιτική και την εκπροσώπηση συμφερόντων στην Canadian Federation of Independent Grocers.

Ο Καναδάς είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εισαγωγέας φρέσκων λαχανικών στον κόσμο ως προς την αξία. Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής φρέσκων προϊόντων, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ήμισυ των εισαγωγών, και ακολουθεί το Μεξικό.

Ωστόσο, το μερίδιο των ΗΠΑ στις εισαγωγές λαχανικών του Καναδά μειώθηκε στο 62,6% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα κυβερνητικά στοιχεία, από 69% τον ίδιο μήνα του 2023, πριν από την εκλογή του Τραμπ.

Περισσότερα από τα μισά εισαγόμενα φρούτα της χώρας προέρχονταν από τις ΗΠΑ μέχρι τον Ιούλιο. Οι εμπορικές συνομιλίες κατέρρευσαν στις 21 Αυγούστου, προκαλώντας έναν νέο γύρο δασμών και αντιποίνων με τη μορφή αντίστοιχων δασμών.

Ο Τζον Αμπάρντ, 27 ετών, μηχανικός λογισμικού που ζει στο κέντρο του Τορόντο, δήλωσε ότι έχει προσπαθήσει να αποφεύγει, όποτε είναι δυνατόν, την αγορά αμερικανικών προϊόντων, προτιμώντας να στηρίζει καναδικές μάρκες και επιχειρήσεις. Είπε ότι ελέγχει τις ετικέτες των προϊόντων και αναζητά πληροφορίες για τις εταιρείες στο διαδίκτυο, προκειμένου να εντοπίζει προϊόντα που έχουν παραχθεί στον Καναδά.

«Ειλικρινά, πιστεύω ότι, αν μπορώ να στηρίξω τα καναδικά προϊόντα και τους καναδικούς θεσμούς σε αυτές τις δύσκολες εποχές, αυτός είναι ένας τρόπος να βοηθήσω κι εγώ με τον δικό μου, μικρό τρόπο», δήλωσε.

«Είμαι λίγο θυμωμένος με την Αμερική αυτή τη στιγμή, με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Η στάση της απλώς δεν ήταν στάση φίλου.»

Νέες εφοδιαστικές αλυσίδες

Οι σκληροί χειμώνες του Καναδά αποτελούν πρόκληση για τα φρέσκα προϊόντα και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ βασίζονται συνήθως σε θερμοκήπια, αποθηκευμένα λαχανικά ή εισαγωγές, οι οποίες είναι συνήθως πιο οικονομικές. Ωστόσο, ειδικοί εκτιμούν ότι η αλλαγή της στάσης απέναντι στις ΗΠΑ θα μπορούσε να ωθήσει τις αλυσίδες λιανικής να αναζητήσουν περισσότερους τοπικούς προμηθευτές, καθώς ο Καναδάς επενδύει στην ανάπτυξη ενός πιο αυτάρκους συστήματος τροφίμων.

Η καναδική κυβέρνηση επενδύει περίπου 3 δισ. καναδικά δολάρια σε διάστημα 10 ετών για την κατασκευή θερμοκηπίων, με στόχο την αύξηση της παραγωγής κατά τους σκληρούς χειμερινούς μήνες. Παράλληλα, προσπαθεί να μειώσει τον πληθωρισμό στα τρόφιμα - ο οποίος είναι μεταξύ των υψηλότερων στις ανεπτυγμένες χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) - αυξάνοντας την εγχώρια προσφορά τροφίμων.

Ο Γκόρντον Ντιν, ιδιοκτήτης της αλυσίδας Mike Dean Local Grocer, η οποία διαθέτει καταστήματα σε αγροτικές περιοχές του Οντάριο και του Κεμπέκ, δήλωσε ότι τα καταστήματά του πωλούν πλέον περισσότερα προϊόντα από χώρες όπως η Ισπανία, η Βραζιλία και η Ονδούρα σε σχέση με το παρελθόν.

«Κανείς δεν επιστρέφει στην εφοδιαστική αλυσίδα των ΗΠΑ, γιατί από τη στιγμή που δημιουργούνται οι νέες εφοδιαστικές αλυσίδες, είναι πολύ πιο διαφοροποιημένες. Βρισκόμαστε σε ασφαλέστερη θέση», δήλωσε.

Ωστόσο, ο Ντιν είπε ότι οι περιορισμοί και οι διαφορετικοί κανονισμοί μεταξύ των επαρχιών καθιστούν δυσκολότερη τη μεταφορά τροφίμων σε ολόκληρο τον Καναδά, με αποτέλεσμα πολλές αλυσίδες λιανικής να εξακολουθούν να εξαρτώνται από προμηθευτές στις ΗΠΑ.

«Ο εθνικισμός υπερισχύει πλέον των οικονομικών συμφερόντων σε τέτοιο βαθμό, που αυτό θα μπορούσε να αλλάξει εάν βελτιωθούν οι σχέσεις», δήλωσε ο Μάικ φον Μάσοου, καθηγητής Οικονομικών της Διατροφής, της Γεωργίας και των Φυσικών Πόρων στο Πανεπιστήμιο του Γκουέλφ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι σχέσεις Καναδά-ΗΠΑ ενδέχεται να μην επιστρέψουν ποτέ πλήρως στο σημείο όπου βρίσκονταν, αλλά μια μελλοντική αποκλιμάκωση των εντάσεων, ιδιαίτερα υπό μια νέα αμερικανική κυβέρνηση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε στροφή και πάλι προς τα αμερικανικά προϊόντα, καθώς αυτά είναι συχνά φθηνότερα από τις άλλες εναλλακτικές.

