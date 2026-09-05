Foxconn: Αναμένεται να ξεπεράσει τις προβλέψεις για κερδοφορία το Γ’ τρίμηνο του έτους

Ώθηση από την ισχυρή ζήτησης που σχετίζεται με την ΤΝ. Η εταιρεία παράλληλα προειδοποίησε για την «αστάθεια» της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής.

Η επίδοση της Foxconn κατά το τρίτο τρίμηνο αναμένεται να ξεπεράσει τις προσδοκίες της αγοράς, λόγω της ισχυρής ζήτησης που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε το Σάββατο η ταϊβανέζικη εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών κατόπιν παραγγελίας, προειδοποιώντας ωστόσο για την «αστάθεια» της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής.

Η Foxconn, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής διακομιστών της Nvidia και ένας από τους σημαντικότερους προμηθευτές της Apple, έχει επωφεληθεί σημαντικά από την τάση ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε αύξηση 35% στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

«Κατά το τρίτο τρίμηνο, καθώς η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να αυξάνεται και τα προϊόντα ΤΠΕ (τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών) εισέρχονται επίσης στην περίοδο αιχμής του δεύτερου εξαμήνου του έτους, αναμένεται ότι η δραστηριότητα θα αποκτήσει σταδιακά μεγαλύτερη δυναμική», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

«Επί του παρόντος, η ορατότητα της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, με τη συνολική επίδοση να αναμένεται να ξεπεράσει τις προσδοκίες της αγοράς», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο, η Foxconn τόνισε ότι εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να «παρακολουθεί τον αντίκτυπο της ασταθούς παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής κατάστασης». Η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις ούτε για αυτό το θέμα.

Η Foxconn, η οποία επισήμως ονομάζεται Hon Hai Precision Industry, δεν παρέχει αριθμητικές προβλέψεις.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα έσοδά της τον περασμένο μήνα αυξήθηκαν κατά 51,98% σε ετήσια βάση, στα 921,8 δισ. δολάρια Ταϊβάν (29,15 δισ. δολάρια ΗΠΑ), καταγράφοντας το υψηλότερο ποσό που έχει σημειωθεί ποτέ για τον Αύγουστο και τον δεύτερο συνεχόμενο μήνα κατά τον οποίο ξεπέρασαν τα 900 δισ. δολάρια Ταϊβάν.

Οι μετοχές της Foxconn έκλεισαν την Παρασκευή με άνοδο 3,4%, πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τα έσοδα, ξεπερνώντας την άνοδο 1,5% του ευρύτερου δείκτη της αγοράς.