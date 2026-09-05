Ειδήσεις | Διεθνή

Νεπάλ: Ένας Κινέζος υπήκοος είναι ο τρίτος διασωθείς από σήραγγα μετά τη φονική πλημμύρα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Νεπάλ: Ένας Κινέζος υπήκοος είναι ο τρίτος διασωθείς από σήραγγα μετά τη φονική πλημμύρα
Photo Credit: AP
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Είχε εγκλωβιστεί μετά τη φονική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου.

Οι διασώστες στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανό έναν τρίτο άνθρωπο, κινεζικής υπηκοότητας, από σήραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου είχε εγκλωβιστεί μετά τη φονική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός.

"Ένας Κινέζος υπήκοος βγήκε μόλις από μια σήραγγα", δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού, ο Ράτζα Ραμ Μπασνέτ, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Χθες, Παρασκευή, δύο Νεπαλέζοι εργάτες ανασύρθηκαν ζωντανοί από σήραγγα που είχε θαφτεί κάτω από τη λάσπη, οι πρώτοι μετά την καταστροφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τριετίες: Έρχονται αυξήσεις μισθού έως 10% στον ιδιωτικό τομέα από το 2027

Πακέτο ΔΕΘ: Τα μέτρα έκπληξη, η ώθηση από την οικονομία και οι άγνωστοι «Χ»

Καύσιμα: Νέο κύμα ανατιμήσεων - Πού έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,30 ευρώ η βενζίνη

tags:
Νεπάλ
Πλημμύρες
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider