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Ουκρανικό drone έπληξε λεωφορείο σε πόλη υπό ρωσικό έλεγχο - Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες

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Ουκρανικό drone έπληξε λεωφορείο σε πόλη υπό ρωσικό έλεγχο - Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες
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Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα λεωφορείο στην υπό ρωσικό έλεγχο πόλη Χορλίβκα της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα λεωφορείο στην υπό ρωσικό έλεγχο πόλη Χορλίβκα της περιφέρειας Ντονέτσκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι πέντε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax αναφέρει πως ο διορισμένος από τη Μόσχα δήμαρχος Ιβάν Πριχόντκο δήλωσε πως το λεωφορείο χτυπήθηκε σε μια «στοχευμένη επίθεση» με drone.

Ο Πριχόντκο κοινοποίησε μέσω Telegram φωτογραφίες του κατεστραμμένου λεωφορείου.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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