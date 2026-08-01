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Μητσοτάκης: Μετέβη στο Συντονιστικό Κέντρο για την εξέλιξη των πυρκαγιών

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Μητσοτάκης: Μετέβη στο Συντονιστικό Κέντρο για την εξέλιξη των πυρκαγιών
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Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, με έμφαση σε αυτές του Αγίου Βασίλειου (Πόρτο Γερμενού) και της Ξηρονομης.

Μετά την ενημέρωση ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, που συχνά δεν επιτρέπουν τη χρήση εναέριων μέσων.

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tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
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