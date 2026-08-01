ΠΑΘΕ: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση δύο φορτηγών

Το τροχαίο συνέβη στο 123ο χλμ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας (ΠΑΘΕ), και στα δύο ρεύματα, προχώρησε η Αστυνομία λόγω εκτροπής και ανατροπής φορτηγών στο ύψος της 123ης χιλιομετρικής θέσης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, περίπου στις 7 το πρωί ο οδηγός τού ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πέρασε πάνω από το στηθαίο και βρέθηκε στο απέναντι ρεύμα. Ο οδηγός του δεύτερου φορτηγού, που κινούνταν κανονικά στο ρεύμα του, προκειμένου να αποφύγει την σύγκρουση έκανε απότομο ελιγμό με αποτέλεσμα να ανατραπεί στο οδόστρωμα και να καταλήξει στην άκρη του δρόμου. Κατά την ανατροπή ο οδηγός του δεύτερου φορτηγού έχασε τη ζωή του.

Στο σημείο εκτός από τις αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν και 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα που έσβησαν τη φωτιά που εκδηλώθηκε κατά το δυστύχημα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται από την 115η χιλιομετρική θέση, στο ύψος του Κάστρου.

Παράλληλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας από την 125η χιλιομετρική θέση, στην περιοχή του Μαρτίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

