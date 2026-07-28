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Στην Κύπρο ο Γκουτέρες, δεσμεύθηκε να στηρίξει συνολική λύση

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Στην Κύπρο ο Γκουτέρες, δεσμεύθηκε να στηρίξει συνολική λύση
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Στην Κύπρο ο Γκουτέρες, δεσμεύθηκε να στηρίξει συνολική λύση - πρόκειται να έχει επαφές με τον Κύπριο πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Στην Κύπρο έφθασε τις πρωινές ώρες ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος μεταξύ άλλων θα συναντηθεί την Τρίτη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα "Χ", ο Γκουτέρες ανέφερε: «Mόλις έχω φθάσει στην Κύπρο για να εκφράσω τη δέσμευσή μου για στήριξη των κοινοτήτων στην Κύπρο, για την εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού». Τα Ηνωμένα Εθνη, συνέχισε, «δεν μπορούν να επιβάλουν ειρήνη» αλλά «μόνο οι Κύπριοι, μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν».

Τον Γκουτέρες θα συνοδεύει η προσωπική του απεσταλμένη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία είχε χθες συναντήσεις με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ενώ η συνάντηση Γκουτέρες με τον Τ/κ ηγέτη είναι προγραμματισμένη λίγο αργότερα, στις 11.45.

Το μεσημέρι ο επικεφαλής του ΟΗΕ θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο Ειρηνευτών, έξω από το Λήδρα Πάλας και στις 16.00 το απόγευμα θα επισκεφθεί το εργαστήρι της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ).

Στη συνέχεια έχουν οριστεί συναντήσεις με τους διαπραγματευτές, τους επικεφαλής των Τεχνικών Επιτροπών και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Το βράδυ, ο γ.γ. του ΟΗΕ θα συμμετάσχει σε ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες στην Οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου Χασίμ Ντιάν στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας.

Την Τετάρτη το πρωί ο κ. Γκουτέρες θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας και αμέσως μετά θα παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου πριν αναχωρήσει από την Κύπρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Αντόνιο Γκουτέρες
Κύπρος
Κυπριακό
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