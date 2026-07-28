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Δίκη για τα Τέμπη: Απέρριψε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τα αιτήματα αναβολής

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Δίκη για τα Τέμπη: Απέρριψε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τα αιτήματα αναβολής
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Αυτή τη στιγμή η εισαγγελέας αναπτύσει την κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων.

Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ.

Επίσης απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ενστάσεις απαράδεκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορουμένους της ΕΡΓΟΣΕ.

Για έναν κατηγορούμενο πρώην πρόεδρο της ΕΡΓΟΣΕ το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική του δίωξη λόγω εκκρεμοδικίας και απέρριψε την ένσταση ακυρότητας της ασκηθείσας ποινικής δίωξης σε βάρος του.

Τέλος το δικαστήριο απέρριψε τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που υποβλήθηκαν από συνήγορους υπεράσπισης των κατηγορουμενων και από ένα συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας.

Αυτή τη στιγμή η εισαγγελέας αναπτύσει την κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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