AIDS: «Σε κίνδυνο» η πρόοδος που έχει επιτευχθεί εξαιτίας της μείωσης των χρηματοδοτήσεων

«Ποτέ η χρηματοδότηση των δωρητών δεν είχε πέσει τόσο χαμηλά τόσο γρήγορα και οι πιο ευάλωτοι πληρώνουν ήδη το τίμημα», τόνισε η Μπεατρίς Γκρινστάιν, η πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας για το AIDS (IAS).

Ποτέ η επιστήμη δεν είχε σημειώσει τόσες και τέτοιες προόδους, ποτέ δεν έλειπε περισσότερο η πολιτική βούληση: ειδικοί προειδοποίησαν χθες Δευτέρα ότι ο αγώνας εναντίον του AIDS διατρέχει πλέον σοβαρό «κίνδυνο», καθώς οι χρηματοδοτήσεις μειώθηκαν κατά το ένα πέμπτο πέρυσι.

Η 26η διεθνής διάσκεψη για το AIDS άρχισε χθες στο Ρίο ντε Ζανέιρο, στη Βραζιλία, ενάμιση χρόνο αφού οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά τον προϋπολογισμό τους για τη διεθνή βοήθεια, αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2025. Την κυβέρνησή του μιμήθηκαν ευρωπαϊκές: της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας...

«Ποτέ η χρηματοδότηση των δωρητών δεν είχε πέσει τόσο χαμηλά τόσο γρήγορα και οι πιο ευάλωτοι πληρώνουν ήδη το τίμημα», τόνισε η Μπεατρίς Γκρινστάιν, η πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας για το AIDS (IAS). Σύμφωνα με την κ. Γκρινστάιν, η σύνοδος διεξάγεται σε στιγμή «αληθινού κινδύνου» για τον αγώνα εναντίον της νόσου.

Χάρη στις επιστημονικές προόδους και τις τεράστιες προσπάθειες χρηματοδότησης, εκατομμύρια άνθρωποι μπόρεσαν να συνεχίσουν να ζουν με την ασθένεια, άλλοτε τρομακτική και με πολύ υψηλό ποσοστό θνητότητας. «Το τέλος του AIDS δεν εμποδίζεται πλέον από την επιστήμη. Οι επιστήμονες έκαναν αυτό που τους αναλογεί. Εμποδίζεται από τις ανισότητες. Η επιστήμη έκανε τη δουλειά της, τώρα πρέπει η πολιτική να κάνει τη δική της», σχολίασε η διευθύντρια της UNAIDS, η Γουίνι Μπιανίμα.

Τόνισε πως ο κόσμος ζει «μια από τις στιγμές που προκαλούν τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό στην ιστορία της επιστήμης για τον HIV», με την δημιουργία φαρμάκων πρόληψης με αποτελεσματικότητα παρόμοια με εκείνη που θα είχε εμβόλιο. Αλλά εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στις θεραπείες αυτές. «Όταν χάνεται η πρόληψη, οι μολύνσεις αυξάνονται. Όταν η θεραπεία διακόπτεται, κόσμος πεθαίνει», προειδοποίησε η κ. Μπιανίμα.

Η απόλυτα απαραίτητη αμερικανική βοήθεια

Το 2025, οι χρηματοδοτήσεις που διατέθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα για τον αγώνα εναντίον του HIV σε χώρες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα συρρικνώθηκαν κατά 18%, σύμφωνα με έκθεση της UNAIDS που δημοσιοποιήθηκε ενόψει της συνάντησης στη Βραζιλία.

Από το 2011, οι χρηματοδοτήσεις των ευρωπαϊκών χωρών υπέρ του αγώνα εναντίον του ιού που προκαλεί το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας μειώθηκαν κατά 58%, τονίζει το κείμενο. Την ίδια περίοδο, οι ΗΠΑ από την άλλη αύξησαν το ποσοστό τους στην παγκόσμια χρηματοδότηση.

Παρά τις μαζικές περικοπές που αποφασίστηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα που διαθέτει το 74% των δημόσιων χρηματοδοτήσεων που αφοσιώθηκαν στον αγώνα εναντίον του HIV σε διεθνή κλίμακα, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες, αυτές που πλήττονται πιο σκληρά από τον ιό --πολλές βρίσκονται στην υποσαχάρια Αφρική-- εντείνουν τις δικές τους προσπάθειες, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αναπληρώτρια εκτελεστική διευθύντρια της UNAIDS, η Άντζελι Άσρεκαρ. Όμως πολλές χώρες με χαμηλά εισοδήματα εξαρτώνται κατά 90% και πλέον από τη διεθνή δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια για τη χρηματοδότηση των αγώνων τους εναντίον του HIV.

Μολύνσεις σε άνοδο σε 21 χώρες

Οι ειδικοί σημειώνουν πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να αποτιμηθούν πλήρως οι συνέπειες των μειώσεων της χρηματοδότησης.

Αν και ο αριθμός των νέων μολύνσεων από τον HIV και των θανάτων που συνδέονται με το AIDS μειώθηκε το 2025 στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριάντα ετών, οι μολύνσεις αυξήθηκαν σε 21 χώρες, τονίζεται στην έκθεση.

Ο ΟΗΕ όρισε στα τέλη Ιουνίου στόχους για να τερματιστεί η επιδημία, ως απειλή για τη δημόσια υγεία, ως το 2030, ανάμεσά τους να εξασφαλιστεί πρόσβαση 20 εκατομμυρίων ανθρώπων σε αντιρετροϊκά φάρμακα, που προλαμβάνουν την εξάπλωση του HIV.

Το κείμενο όμως προειδοποιεί ότι την περασμένη χρονιά σχεδόν τα μισά παιδιά που ζουν με το AIDS δεν είχαν πρόσβαση στις θεραπείες αυτές, που χαρακτηρίζονται καινοτόμες. Η κ. Άσρεκαρ κάλεσε τις φαρμακευτικές εταιρείες να κάνουν τα σκευάσματα αυτά «προσβάσιμα και οικονομικά προσιτά» για «όλους».

Την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Merck ανακοίνωσε πως έκλεισε συμφωνίες για να επιτραπεί σε λιγοστές κατασκευάστριες στην Αφρική και στην Ινδία να πωλούν γενόσημες εκδοχές προληπτικού φαρμάκου της που λαμβάνεται μια φορά τον μήνα, του Alimatravir -- βρίσκεται ακόμη στη φάση των κλινικών δοκιμών.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) κάλεσε την αμερικανική φαρμακευτική Gilead να καταστήσει διαθέσιμο δικό της σκεύασμα, το Lenacapavir, σε όλες τις χώρες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το ενέσιμο σκεύασμα πρόληψης και θεραπείας του HIV θεωρείται πως φέρνει μεγάλη πρόοδο, καθώς η λήψη του γίνεται δυο φορές τον χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ